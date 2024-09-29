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РПЛ 2026/2027
Динамо Мх - Динамо
Динамо Мх - Динамо: обзор матча 29 сентября 2024
Динамо Мх
29.09.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
20'
М. Нгамале
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Динамо
89'
Замена
Э. Даса
️️️️
А. Гомес
88'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
М. Нгамале
Замена
К. Зинович
️️️️
Э. Касинтура
87'
Замена
С. Сердеров
️️️️
З. Юсупов
79'
77'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Р. Фернандес
76'
Травма
Р. Фернандес
Желтая карточка
Д. Табидзе
74'
71'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Д. Фомин
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Г. Агаларов
64'
Замена
М. Хоссейннеджад
️️️️
А. Гаджиев
64'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
И. Шумахов
46'
Желтая карточка
Э. Касинтура
35'
30'
Желтая карточка
Д. Фомин
26'
Желтая карточка
А. Гомес
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Нгамале
Пас отдал
Бителло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Волк
5
Табидзе
13
Кагермазов
77
Сундуков
4
Шумахов
17
Пальцев
22
Юсупов
47
Глушков
70
Гаджиев
17
Касинтура
25
Агаларов
4-2-1-2-1
99
Лунев
5
Майсторович
6
Фернандес
2
Маричаль
2
Бальбуэна
50
Кутицкий
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
11
Гомес
70
Тюкавин
4
Шумахов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
4
Шумахов
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
17
Касинтура
19
Зинович
19
Зинович
17
Касинтура
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
22
Юсупов
28
Сердеров
28
Сердеров
22
Юсупов
6
Фернандес
7
Скопинцев
7
Скопинцев
6
Фернандес
74
Фомин
93
Лаксальт
93
Лаксальт
74
Фомин
11
Гомес
2
Даса
2
Даса
11
Гомес
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
Остались в запасе
Динамо Мх
Динамо
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Динамо Мх - Динамо
2
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
16
9
Офсайды
1
5
Количество передач
317
416
Сейвы
2
1
Точность передач %
62
69
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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