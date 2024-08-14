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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Динамо Мх
Динамо - Динамо Мх: обзор матча 14 августа 2024
Динамо
14.08.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Мх
54'
Х. Карраскаль (П)
76'
Я. Гладышев
44'
А. Гаджиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Динамо Мх
Замена
М. Майсторович
️️️️
А. Кутицкий
87'
82'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
Т. Сундуков
82'
Замена
У. Мрезиг
️️️️
В. Пальцев
82'
Замена
К. Зинович
️️️️
Р. Магомедов
ГОЛ! 2:1!
Я. Гладышев
Пас отдал
Д. Скопинцев
76'
74'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Гаджиев
Замена
Бителло
️️️️
Д. Макаров
64'
Замена
Л. Чавес
️️️️
Е. Смелов
64'
Желтая карточка
Х. Карраскаль
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Карраскаль
54'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Гаджиев
Желтая карточка
Д. Макаров
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
11
Егор Назаренко
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
6
Уссем Мрезиг
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-1-3-1
47
Кудравец
7
Скопинцев
18
Лепский
2
Маричаль
80
Бессмертный
50
Кутицкий
23
Гагнидзе
52
Смелов
15
Карраскаль
77
Макаров
91
Гладышев
3-2-1-3
1
Волк
77
Сундуков
99
Алибеков
5
Табидзе
17
Пальцев
17
Джапо
47
Глушков
17
Касинтура
70
Гаджиев
9
Магомедов
50
Кутицкий
5
Майсторович
5
Майсторович
50
Кутицкий
52
Смелов
24
Чавес
24
Чавес
52
Смелов
77
Макаров
10
Бителло
10
Бителло
77
Макаров
77
Сундуков
13
Кагермазов
13
Кагермазов
77
Сундуков
17
Пальцев
6
Мрезиг
6
Мрезиг
17
Пальцев
Глушков
22
Юсупов
22
Юсупов
Глушков
9
Магомедов
19
Зинович
19
Зинович
9
Магомедов
70
Гаджиев
28
Сердеров
28
Сердеров
70
Гаджиев
Остались в запасе
Динамо
Динамо Мх
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
11
Егор Назаренко
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
11
Егор Назаренко
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Динамо - Динамо Мх
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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