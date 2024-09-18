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FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо Мх - Динамо
Динамо Мх - Динамо: обзор матча 18 сентября 2024
Динамо Мх
18.09.2024, среда, 21:15
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Динамо
40'
С. Сердеров
68'
Г. Агаларов
35'
Д. Фомин
37'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Динамо
ГОЛ!
Бителло
3:5
ГОЛ!
З. Юсупов
3:4
ГОЛ!
Х. Карраскаль
2:4
Пенальти не реализован!
Н. Глушков
ГОЛ!
Э. Маухуб
2:3
ГОЛ!
Р. Магомедов
2:2
ГОЛ!
Я. Гладышев
1:2
ГОЛ!
Г. Агаларов
1:1
ГОЛ!
Д. Фомин
0:1
81'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Д. Макаров
Замена
Т. Сундуков
️️️️
С. Кагермазов
81'
77'
Желтая карточка
Р. Фернандес
71'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
А. Гомес
71'
Замена
Бителло
️️️️
Л. Гагнидзе
Замена
М. Хоссейннеджад
️️️️
К. Зинович
70'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
Я. Джапо
70'
ГОЛ! 2:2!
Г. Агаларов
Пас отдал
Р. Магомедов
68'
61'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
Замена
Н. Глушков
️️️️
В. Ангбан
54'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
С. Сердеров
54'
ГОЛ! 1:2!
С. Сердеров
40'
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Гомес
Пас отдал
А. Кутицкий
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фомин
Пас отдал
Ф. Бальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Магомедов
5
Ковачевич
53
Котин
13
Кагермазов
17
Джапо
3
Кирш
7
Ангбан
22
Юсупов
19
Зинович
9
Магомедов
28
Сердеров
4-2-1-2-1
31
Лещук
2
Маричаль
2
Бальбуэна
6
Фернандес
7
Скопинцев
50
Кутицкий
74
Фомин
23
Гагнидзе
77
Макаров
11
Гомес
49
Маухуб
13
Кагермазов
77
Сундуков
77
Сундуков
13
Кагермазов
17
Джапо
72
Сандрачук
72
Сандрачук
17
Джапо
19
Зинович
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
7
Ангбан
47
Глушков
47
Глушков
7
Ангбан
28
Сердеров
25
Агаларов
25
Агаларов
28
Сердеров
23
Гагнидзе
10
Бителло
10
Бителло
23
Гагнидзе
77
Макаров
15
Карраскаль
15
Карраскаль
77
Макаров
11
Гомес
91
Гладышев
91
Гладышев
11
Гомес
Остались в запасе
Динамо Мх
Динамо
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Динамо Мх - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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