Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Динамо Мх
Динамо - Динамо Мх: обзор матча 08 марта 2025
Динамо
08.03.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Мх
7'
Э. Маухуб
46'
Я. Гладышев
65'
Д. Фомин
84'
Ф. Бальбуэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Динамо Мх
87'
Желтая карточка
М. Аззи
ГОЛ! 4:0!
Ф. Бальбуэна
Пас отдал
Я. Гладышев
84'
Замена
Э. Даса
️️️️
Д. Скопинцев
79'
78'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Г. Агаларов
73'
Замена
М. Хоссейннеджад
️️️️
У. Мрезиг
73'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
Р. Магомедов
Замена
В. Окишор
️️️️
Э. Маухуб
73'
Замена
М. Нгамале
️️️️
А. Гомес
73'
66'
Замена
А. Джабраилов
️️️️
И. Кирш
ГОЛ! 3:0!
Д. Фомин
Пас отдал
Бителло
65'
Замена
Бителло
️️️️
Х. Карраскаль
61'
Замена
Д. Глебов
️️️️
Е. Смелов
61'
ГОЛ! 2:0!
Я. Гладышев
46'
46'
Замена
М. Аззи
️️️️
С. Кагермазов
45'
+4
Желтая карточка
Я. Джапо
ГОЛ! 1:0!
Э. Маухуб
Пас отдал
Х. Хосе Касерес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
(К)
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
52
Егор Смелов
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
(К)
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
6
Уссем Мрезиг
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-2-3-2
31
Лещук
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
4
Касерес
74
Фомин
50
Кутицкий
11
Гомес
15
Карраскаль
52
Смелов
49
Маухуб
91
Гладышев
3-3-2-1
1
Волк
5
Табидзе
3
Кирш
13
Кагермазов
4
Шумахов
6
Мрезиг
17
Джапо
19
Зинович
9
Магомедов
25
Агаларов
7
Скопинцев
2
Даса
2
Даса
7
Скопинцев
52
Смелов
15
Глебов
15
Глебов
52
Смелов
15
Карраскаль
10
Бителло
10
Бителло
15
Карраскаль
49
Маухуб
88
Окишор
88
Окишор
49
Маухуб
11
Гомес
13
Нгамале
13
Нгамале
11
Гомес
13
Кагермазов
21
Аззи
21
Аззи
13
Кагермазов
3
Кирш
21
Джабраилов
21
Джабраилов
3
Кирш
6
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
6
Мрезиг
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
25
Агаларов
28
Сердеров
28
Сердеров
25
Агаларов
Остались в запасе
Динамо
Динамо Мх
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Динамо - Динамо Мх
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
13
11
Офсайды
1
4
Количество передач
435
273
Сейвы
5
3
Точность передач %
80
64
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
7
9
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
- : -
06.12.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR – Артём Чистяков; АVAR – Артур Фёдоров
Резервный судья:
Егор Егоров
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Генич, Меламед)
Новости команд
Все
Динамо
Динамо Мх
Тренер «Динамо Мх» Евсеев сделал заявление о трансфере Шапи
00:47
Овчинников раскрыл детали общения с Евсеевым перед матчем «Локомотив» – «Динамо Мх»
00:00
1
Евсеев прокомментировал поражение «Динамо Мх» от «Локомотива»
Вчера, 23:17
Генич – о скандалах в сборной: «От Карпина требуют результат, а не только цирк, песни и пляски»
Вчера, 23:00
4
Овчинников рассказал, над чем работает в игре «Локомотива»
Вчера, 22:56
1
Генич – о скандалах в сборной: «От Карпина требуют результат, а не только цирк, песни и пляски»
Вчера, 23:00
4
Экс-судья Федотов оценил решение об отмене гола «Крыльев»
Вчера, 21:58
2
Булатов высказался об офсайдных линиях, из-за которых не засчитали гол в ворота «Динамо»
Вчера, 20:51
1
Шварц оценил удаление Касереса
Вчера, 20:41
РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо», «Зенит» сохранил 1-е место
Вчера, 19:29
26
Тренер «Динамо Мх» Евсеев сделал заявление о трансфере Шапи
00:47
Овчинников раскрыл детали общения с Евсеевым перед матчем «Локомотив» – «Динамо Мх»
00:00
1
Евсеев прокомментировал поражение «Динамо Мх» от «Локомотива»
Вчера, 23:17
Овчинников рассказал, над чем работает в игре «Локомотива»
Вчера, 22:56
1
Экс-судья РПЛ заявил об ошибке арбитра, которая помогла «Локомотиву» забить гол
Вчера, 22:42
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+