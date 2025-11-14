Введите ваш ник на сайте
Грузия – Испания: прогноз и ставки на матч 15 ноября 2025 с коэффициентом 1.60

14 ноября 2025 10:27
Грузия - Испания
15 нояб. 2025, суббота 20:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа Испании с форой (-1.5)
Сделать ставку

15 ноября Грузия принимает лидера группы Испанию. Хозяева проводят неровный цикл, но регулярно забивают, особенно дома. Испания же демонстрирует максимальную стабильность: четыре победы в четырeх турах при разнице мячей 17:2. Грузия старается играть активно, но уровень обороны не позволяет удерживать высокий темп против сильных соперников. Испания же сочетает мощное давление, высокую точность передач и отличную реализацию моментов.

Грузия

Сборная Грузии подходит к матчу после поражения от Турции 1:4. Команда показывает атакующий футбол, забивая в 9 из последних 11 матчей. Лидером вновь становится Жорж Микаутадзе – 14 мячей в 26 играх, что делает его ключевой фигурой на передней линии. За пять матчей Грузия забила 7 голов, но пропустила 10, а средний показатель 2.00 пропущенных за игру говорит о системных проблемах в обороне. Особенно тяжело команда играет против соперников, которые контролируют центр поля и быстро разыгрывают мяч.

Испания

Испания проводит почти идеальный цикл: 12 очков после четырeх игр, 17 забитых и всего 2 пропущенных. Команда уверенно держит структуру, не позволяет соперникам создавать моменты и играет через короткие комбинации. Микель Мерино – лучший бомбардир отборочного этапа в составе Испании (10 голов в 24 матчах), но ключевой фактор – глубина состава и баланс между линиями. Испания выигрывает в четырeх матчах подряд, а также не пропускает в этих встречах. Средний показатель 3.40 забитых за игру подтверждает мощь атакующей линии.

Факты о командах

Грузия

  • В среднем: 1.40 забито, 2.00 пропущено
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • 7 голов за 5 игр
  • Пропускает в каждом из 4 матчей отбора

Испания

  • В среднем: 3.40 забито, 0.40 пропущено за последние 5 игр
  • Не пропускает в 4 матчах подряд
  • Побеждает в каждом матче отбора
  • 17 голов за 5 матчей

Личные встречи
11% (1)
0% (0)
89% (8)
5
Забитых мячей
25
0.56
В среднем за матч
2.78
1:0
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  1:7
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Испания
2 : 0
11.10.2025
Грузия
Чемпионат Европы, 1/8 финала
Испания
4 : 1
30.06.2024
Грузия
Отбор ЧЕ-2024, 10 тур
Испания
3 : 1
19.11.2023
Грузия
Отбор ЧЕ-2024, 5 тур
Грузия
1 : 7
08.09.2023
Испания
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Испания
4 : 0
05.09.2021
Грузия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Грузия
1 : 2
28.03.2021
Испания
Товарищеские матчи. Сборные,
Испания
0 : 1
07.06.2016
Грузия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Испания
2 : 0
15.10.2013
Грузия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Грузия
0 : 1
11.09.2012
Испания
Показать все

Прогноз на матч Грузия – Испания

Грузия будет стараться использовать домашний фактор и игру Микаутадзе, но еe оборона в текущем состоянии вряд ли выдержит давление Испании. Гости демонстрируют один из самых стабильных и сбалансированных футболов в Европе: высокий прессинг, быстрый переход в атаку и отличную работу флангов.Ожидается, что матч пройдет под контролем Испании: команда будет владеть инициативой, создавать больше моментов и оказывать постоянное давление. Грузия способна забить при удачной контратаке, но удержать интригу на дистанции ей будет крайне сложно.

Рекомендованные ставки

  • Победа Испании с форой (-1.5) – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал Испании больше 2.5 – коэффициент 1.95

1.60
Победа Испании с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Испания Грузия
