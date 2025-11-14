15 ноября Грузия принимает лидера группы Испанию. Хозяева проводят неровный цикл, но регулярно забивают, особенно дома. Испания же демонстрирует максимальную стабильность: четыре победы в четырeх турах при разнице мячей 17:2. Грузия старается играть активно, но уровень обороны не позволяет удерживать высокий темп против сильных соперников. Испания же сочетает мощное давление, высокую точность передач и отличную реализацию моментов.

Грузия

Сборная Грузии подходит к матчу после поражения от Турции 1:4. Команда показывает атакующий футбол, забивая в 9 из последних 11 матчей. Лидером вновь становится Жорж Микаутадзе – 14 мячей в 26 играх, что делает его ключевой фигурой на передней линии. За пять матчей Грузия забила 7 голов, но пропустила 10, а средний показатель 2.00 пропущенных за игру говорит о системных проблемах в обороне. Особенно тяжело команда играет против соперников, которые контролируют центр поля и быстро разыгрывают мяч.

Испания

Испания проводит почти идеальный цикл: 12 очков после четырeх игр, 17 забитых и всего 2 пропущенных. Команда уверенно держит структуру, не позволяет соперникам создавать моменты и играет через короткие комбинации. Микель Мерино – лучший бомбардир отборочного этапа в составе Испании (10 голов в 24 матчах), но ключевой фактор – глубина состава и баланс между линиями. Испания выигрывает в четырeх матчах подряд, а также не пропускает в этих встречах. Средний показатель 3.40 забитых за игру подтверждает мощь атакующей линии.

Факты о командах

Грузия

В среднем: 1.40 забито, 2.00 пропущено

Забивает в 9 из 11 последних матчей

7 голов за 5 игр

Пропускает в каждом из 4 матчей отбора

Испания

В среднем: 3.40 забито, 0.40 пропущено за последние 5 игр

Не пропускает в 4 матчах подряд

Побеждает в каждом матче отбора

17 голов за 5 матчей

Прогноз на матч Грузия – Испания

Грузия будет стараться использовать домашний фактор и игру Микаутадзе, но еe оборона в текущем состоянии вряд ли выдержит давление Испании. Гости демонстрируют один из самых стабильных и сбалансированных футболов в Европе: высокий прессинг, быстрый переход в атаку и отличную работу флангов.Ожидается, что матч пройдет под контролем Испании: команда будет владеть инициативой, создавать больше моментов и оказывать постоянное давление. Грузия способна забить при удачной контратаке, но удержать интригу на дистанции ей будет крайне сложно.

