5 ноября на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне состоится матч 4 тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Байером». Обе команды неудачно начали турнир и теперь стремятся спасти шансы на выход из группы. Португальцы после трeх поражений подряд играют дома, где будут искать первую победу, тогда как немцы пытаются оправиться после разгрома от ПСЖ.

«Бенфика»

Португальская команда набрала отличную форму в национальных соревнованиях, одержав пять побед подряд с общим счeтом 13:0. Однако в Лиге чемпионов дела складываются неудачно – три поражения и ни одного забитого мяча. После фиаско в Ньюкасле (0:3) «Бенфика» намерена прервать неудачную серию. Команда играет организованно, полагаясь на скоростные атаки и длинные передачи на Эвангелоса Павлидиса, который в сезоне уже забил 14 голов. В последних пяти матчах португальцы демонстрируют сбалансированную игру – 2.6 забитого гола и всего 0.6 пропущенного в среднем за встречу. На своeм поле «Бенфика» стабильно доминирует, что делает еe фаворитом в предстоящем матче.

«Байер»

Леверкузенцы переживают противоречивый отрезок. В Бундеслиге команда идeт уверенно, но в Лиге чемпионов буксует: всего два очка за три тура и 12 пропущенных мячей, включая поражение от ПСЖ (2:7). Несмотря на проблемы в обороне, «Байер» остаeтся одной из самых результативных команд Германии. В последних пяти матчах он забил 12 голов, в среднем по 2.4 за игру. Алекс Гримальдо проводит сильный сезон – 7 голов и активное участие в построении атак. Команда умеет навязать сопернику темп, но часто теряет концентрацию при стандартах и контратаках.

Факты о командах

«Бенфика»

Победа в 5 последних матчах

В среднем: 2.60 забито, 0.60 пропущено

Не пропускает 3 матча подряд

Павлидис – 14 голов в сезоне

«Байер»

Не может выиграть в 3 матчах Лиги чемпионов

В среднем: 2.40 забито, 3.00 пропущено

Забивает в 14 из 16 последних матчей

Победы в 3 из 4 последних игр в Германии

Прогноз на матч «Бенфика» – «Байер»

Обе команды играют с акцентом на атаку, и от встречи стоит ожидать зрелищного футбола. «Бенфика» отлично выглядит дома и находится в потрясающей форме, особенно в обороне, где команда не пропускает уже три игры подряд. «Байер», напротив, показывает неустойчивую игру: его атака способна забить любому, но оборона даeт сбои. Вероятно, хозяева воспользуются этим, особенно при активной поддержке трибун. Однако немецкая команда также имеет потенциал для ответного гола. Логично предположить результативный матч с преимуществом португальцев.

Рекомендованные ставки