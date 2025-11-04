Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Бенфика» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 5 ноября 2025 с коэффициентом 2

04 ноября 2025 9:23
Бенфика - Байер
05 нояб. 2025, среда 23:00 | Лига чемпионов, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Бенфики»
Сделать ставку

5 ноября на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне состоится матч 4 тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Байером». Обе команды неудачно начали турнир и теперь стремятся спасти шансы на выход из группы. Португальцы после трeх поражений подряд играют дома, где будут искать первую победу, тогда как немцы пытаются оправиться после разгрома от ПСЖ.

«Бенфика»

Португальская команда набрала отличную форму в национальных соревнованиях, одержав пять побед подряд с общим счeтом 13:0. Однако в Лиге чемпионов дела складываются неудачно – три поражения и ни одного забитого мяча. После фиаско в Ньюкасле (0:3) «Бенфика» намерена прервать неудачную серию. Команда играет организованно, полагаясь на скоростные атаки и длинные передачи на Эвангелоса Павлидиса, который в сезоне уже забил 14 голов. В последних пяти матчах португальцы демонстрируют сбалансированную игру – 2.6 забитого гола и всего 0.6 пропущенного в среднем за встречу. На своeм поле «Бенфика» стабильно доминирует, что делает еe фаворитом в предстоящем матче.

«Байер»

Леверкузенцы переживают противоречивый отрезок. В Бундеслиге команда идeт уверенно, но в Лиге чемпионов буксует: всего два очка за три тура и 12 пропущенных мячей, включая поражение от ПСЖ (2:7). Несмотря на проблемы в обороне, «Байер» остаeтся одной из самых результативных команд Германии. В последних пяти матчах он забил 12 голов, в среднем по 2.4 за игру. Алекс Гримальдо проводит сильный сезон – 7 голов и активное участие в построении атак. Команда умеет навязать сопернику темп, но часто теряет концентрацию при стандартах и контратаках.

Факты о командах

«Бенфика»

  • Победа в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.60 забито, 0.60 пропущено
  • Не пропускает 3 матча подряд
  • Павлидис – 14 голов в сезоне

«Байер»

  • Не может выиграть в 3 матчах Лиги чемпионов
  • В среднем: 2.40 забито, 3.00 пропущено
  • Забивает в 14 из 16 последних матчей
  • Победы в 3 из 4 последних игр в Германии

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
4
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Лига чемпионов, 6 тур
Бенфика
0 : 0
09.12.2014
Байер
Лига чемпионов, 2 тур
Байер
3 : 1
01.10.2014
Бенфика
Лига Европы, 1/16 финала
Бенфика
2 : 1
22.02.2013
Байер
Лига Европы, 1/16 финала
Байер
0 : 1
14.02.2013
Бенфика

Прогноз на матч «Бенфика» – «Байер»

Обе команды играют с акцентом на атаку, и от встречи стоит ожидать зрелищного футбола. «Бенфика» отлично выглядит дома и находится в потрясающей форме, особенно в обороне, где команда не пропускает уже три игры подряд. «Байер», напротив, показывает неустойчивую игру: его атака способна забить любому, но оборона даeт сбои. Вероятно, хозяева воспользуются этим, особенно при активной поддержке трибун. Однако немецкая команда также имеет потенциал для ответного гола. Логично предположить результативный матч с преимуществом португальцев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бенфики» – коэффициент 2
  • Обе забьют – коэффициент 1.88

2.00
Победа «Бенфики»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Байер Бенфика
Другие прогнозы
04.11.2025
23:00
1.33
Лига чемпионов, 4 тур
Тоттенхэм - Копенгаген
Победа «Тоттенхэма»
04.11.2025
23:00
1.93
Лига чемпионов, 4 тур
Олимпиакос - ПСВ
Тотал больше 3 голов
04.11.2025
23:00
1.50
Лига чемпионов, 4 тур
Буде-Глимт - Монако
Тотал больше 2.5 голов
04.11.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 4 тур
Ювентус - Спортинг
Тотал больше 2.0 голов
05.11.2025
16:00
1.55
Россия. Кубок, 1/4 финала
Оренбург - Краснодар
Победа «Краснодара»
05.11.2025
17:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал - Челябинск
Победа «Урала» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 