1 ноября на «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине пройдет матч девятого тура Бундеслиги между «Унионом» и «Фрайбургом». Команды занимают соседние позиции в таблице и находятся в схожем игровом состоянии. Оба коллектива пытаются стабилизировать результаты после череды неудач и будут играть осторожно, с акцентом на контроль и реализацию.
«Унион»
Берлинцы набрали 10 очков за восемь туров и располагаются на десятом месте. Команда Урса Фишера после поражения от «Вердера» (0:1) отреагировала победой в Кубке над «Арминией» (2:1), что должно вернуть уверенность. В последних пяти матчах «Унион» забил 8 мячей и пропустил 5, при среднем показателе 1.6 забитых и 1 пропущенного за игру. Ансах остаeтся главным оружием атаки с четырьмя голами в сезоне. «Унион» предпочитает сбалансированный футбол: плотная игра в центре поля и активность при стандартах. Дома команда традиционно выступает уверенно и редко уступает инициативу.
«Фрайбург»
Клуб из Шварцвальда переживает непростую серию – четыре тура без побед, но при этом сохраняет достойное качество игры. После поражения от «Байера» (0:2) команда находится на 11-й позиции с девятью очками. При этом атакующая линия работает эффективно: за пять последних матчей – 14 забитых мячей, в среднем по 2.8 за игру. Лидер нападения Винченцо Грифо в отличной форме, на его счету 5 голов в 13 матчах. При этом оборона остаeтся уязвимой – команда пропускает практически в каждом матче, что мешает удерживать результат.
Факты о командах
«Унион»
- 10 очков и 10-е место в таблице
- Забивает в 4 из 5 последних матчей
- Средние показатели: 1.60 забитых и 1.00 пропущенного
- Победа в Кубке над «Арминией» 2:1
- Пропускает в 3 матчах подряд
«Фрайбург»
- 9 очков, 11-е место
- Не выигрывает в 4 матчах подряд
- Средние показатели: 2.80 забитых и 1.00 пропущенного
- Победа в Лиге Европы 2:0 над «Утрехтом»
- 5 голов Винченцо Грифо в текущем сезоне
Прогноз на матч «Унион» – «Фрайбург»
Матч ожидается равным по уровню и насыщенным по моментам. «Унион» силeн дома и наверняка постарается диктовать условия с первых минут, но «Фрайбург» более остро выглядит в атаке и способен использовать слабые места соперника при контратаках. Оба коллектива действуют результативно, при этом имеют проблемы в обороне. Вероятен сценарий с обменом голами и небольшим перевесом хозяев, учитывая их надежную игру на своем поле.
Рекомендованные ставки
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Победа «Униона» с форой (0) – коэффициент 1.90