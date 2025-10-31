Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Унион» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 1.85

31 октября 2025 10:48
Унион - Фрайбург
01 нояб. 2025, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

1 ноября на «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине пройдет матч девятого тура Бундеслиги между «Унионом» и «Фрайбургом». Команды занимают соседние позиции в таблице и находятся в схожем игровом состоянии. Оба коллектива пытаются стабилизировать результаты после череды неудач и будут играть осторожно, с акцентом на контроль и реализацию.

«Унион»

Берлинцы набрали 10 очков за восемь туров и располагаются на десятом месте. Команда Урса Фишера после поражения от «Вердера» (0:1) отреагировала победой в Кубке над «Арминией» (2:1), что должно вернуть уверенность. В последних пяти матчах «Унион» забил 8 мячей и пропустил 5, при среднем показателе 1.6 забитых и 1 пропущенного за игру. Ансах остаeтся главным оружием атаки с четырьмя голами в сезоне. «Унион» предпочитает сбалансированный футбол: плотная игра в центре поля и активность при стандартах. Дома команда традиционно выступает уверенно и редко уступает инициативу.

«Фрайбург»

Клуб из Шварцвальда переживает непростую серию – четыре тура без побед, но при этом сохраняет достойное качество игры. После поражения от «Байера» (0:2) команда находится на 11-й позиции с девятью очками. При этом атакующая линия работает эффективно: за пять последних матчей – 14 забитых мячей, в среднем по 2.8 за игру. Лидер нападения Винченцо Грифо в отличной форме, на его счету 5 голов в 13 матчах. При этом оборона остаeтся уязвимой – команда пропускает практически в каждом матче, что мешает удерживать результат.

Факты о командах

«Унион»

  • 10 очков и 10-е место в таблице
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • Средние показатели: 1.60 забитых и 1.00 пропущенного
  • Победа в Кубке над «Арминией» 2:1
  • Пропускает в 3 матчах подряд

«Фрайбург»

  • 9 очков, 11-е место
  • Не выигрывает в 4 матчах подряд
  • Средние показатели: 2.80 забитых и 1.00 пропущенного
  • Победа в Лиге Европы 2:0 над «Утрехтом»
  • 5 голов Винченцо Грифо в текущем сезоне

Личные встречи
57% (8)
29% (4)
14% (2)
26
Забитых мячей
14
1.86
В среднем за матч
1
5:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
1 : 2
30.03.2025
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
0 : 0
08.11.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Унион
2 : 1
18.05.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
0 : 0
13.01.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 32 тур
Унион
4 : 2
13.05.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
4 : 1
13.11.2022
Унион
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
1 : 4
07.05.2022
Унион
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
0 : 0
15.12.2021
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
0 : 1
20.02.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 5 тур
Унион
1 : 1
24.10.2020
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
3 : 1
07.03.2020
Унион
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
1 : 3
29.10.2019
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
2 : 0
19.10.2019
Фрайбург
Товарищеские матчи,
Фрайбург
0 : 5
16.01.2014
Унион
Показать все

Прогноз на матч «Унион» – «Фрайбург»

Матч ожидается равным по уровню и насыщенным по моментам. «Унион» силeн дома и наверняка постарается диктовать условия с первых минут, но «Фрайбург» более остро выглядит в атаке и способен использовать слабые места соперника при контратаках. Оба коллектива действуют результативно, при этом имеют проблемы в обороне. Вероятен сценарий с обменом голами и небольшим перевесом хозяев, учитывая их надежную игру на своем поле.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Победа «Униона» с форой (0) – коэффициент 1.90

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Фрайбург Унион
Другие прогнозы
31.10.2025
17:50
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Хиляль - Аль-Шабаб
Победа Аль-Хиляля с форой (-1)
31.10.2025
19:00
1.65
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА - Пари НН
Победа ЦСКА с форой (-1)
31.10.2025
19:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кудровка - Оболонь
Обе забьют
01.11.2025
16:30
2.00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Колос - Александрия
Победа «Колоса»
01.11.2025
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе - Генчлербирлиги
Победа «Гезтепе»
01.11.2025
17:30
1.90
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 