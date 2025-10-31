1 ноября на «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине пройдет матч девятого тура Бундеслиги между «Унионом» и «Фрайбургом». Команды занимают соседние позиции в таблице и находятся в схожем игровом состоянии. Оба коллектива пытаются стабилизировать результаты после череды неудач и будут играть осторожно, с акцентом на контроль и реализацию.

«Унион»

Берлинцы набрали 10 очков за восемь туров и располагаются на десятом месте. Команда Урса Фишера после поражения от «Вердера» (0:1) отреагировала победой в Кубке над «Арминией» (2:1), что должно вернуть уверенность. В последних пяти матчах «Унион» забил 8 мячей и пропустил 5, при среднем показателе 1.6 забитых и 1 пропущенного за игру. Ансах остаeтся главным оружием атаки с четырьмя голами в сезоне. «Унион» предпочитает сбалансированный футбол: плотная игра в центре поля и активность при стандартах. Дома команда традиционно выступает уверенно и редко уступает инициативу.

«Фрайбург»

Клуб из Шварцвальда переживает непростую серию – четыре тура без побед, но при этом сохраняет достойное качество игры. После поражения от «Байера» (0:2) команда находится на 11-й позиции с девятью очками. При этом атакующая линия работает эффективно: за пять последних матчей – 14 забитых мячей, в среднем по 2.8 за игру. Лидер нападения Винченцо Грифо в отличной форме, на его счету 5 голов в 13 матчах. При этом оборона остаeтся уязвимой – команда пропускает практически в каждом матче, что мешает удерживать результат.

Факты о командах

«Унион»

10 очков и 10-е место в таблице

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Средние показатели: 1.60 забитых и 1.00 пропущенного

Победа в Кубке над «Арминией» 2:1

Пропускает в 3 матчах подряд

«Фрайбург»

9 очков, 11-е место

Не выигрывает в 4 матчах подряд

Средние показатели: 2.80 забитых и 1.00 пропущенного

Победа в Лиге Европы 2:0 над «Утрехтом»

5 голов Винченцо Грифо в текущем сезоне

Прогноз на матч «Унион» – «Фрайбург»

Матч ожидается равным по уровню и насыщенным по моментам. «Унион» силeн дома и наверняка постарается диктовать условия с первых минут, но «Фрайбург» более остро выглядит в атаке и способен использовать слабые места соперника при контратаках. Оба коллектива действуют результативно, при этом имеют проблемы в обороне. Вероятен сценарий с обменом голами и небольшим перевесом хозяев, учитывая их надежную игру на своем поле.

Рекомендованные ставки