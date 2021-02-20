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Фрайбург - Унион
Фрайбург - Унион: обзор матча 20 февраля 2021
Фрайбург
20.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Унион
64'
Г. Премель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Унион
90'
+4
Замена
С. Грисбек
️️️️
Г. Премель
85'
Желтая карточка
Н. Гисельман
76'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
К. Ленц
76'
Замена
К. Эндо
️️️️
М. Бюлтер
69'
Замена
П. Муса
️️️️
Й. Похьянпало
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
М. Гульде
68'
64'
ГОЛ! 0:1!
Г. Премель
Пас отдал
М. Ингвартсен
Замена
Р. Салаи
️️️️
Л. Хелер
64'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
В. Грифо
64'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Н. Петерсен
64'
Желтая карточка
Л. Хелер
50'
Замена
Д. Хайнц
️️️️
Я. Хаберер
46'
39'
Желтая карточка
К. Ленц
Желтая карточка
В. Грифо
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
21
Гриша Премель
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
4-2-1-1-2
21
Мюллер
30
Гюнтер
5
Гульде
3
Линхарт
7
Шмид
27
Хефлер
7
Сантамария
19
Хаберер
32
Грифо
18
Петерсен
9
Хелер
3-2-2-1-2
1
Кариус
4
Шлоттербек
31
Кнохе
5
Фридрих
28
Триммель
3
Ленц
21
Премель
8
Андрих
30
Бюлтер
20
Похьянпало
7
Ингвартсен
32
Грифо
11
Чон
11
Чон
32
Грифо
9
Хелер
7
Салаи
7
Салаи
9
Хелер
19
Хаберер
3
Хайнц
3
Хайнц
19
Хаберер
5
Гульде
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
5
Гульде
18
Петерсен
9
Демирович
9
Демирович
18
Петерсен
3
Ленц
17
Гисельман
17
Гисельман
3
Ленц
21
Премель
13
Грисбек
13
Грисбек
21
Премель
30
Бюлтер
5
Эндо
5
Эндо
30
Бюлтер
20
Похьянпало
9
Муса
9
Муса
20
Похьянпало
Остались в запасе
Фрайбург
Унион
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Гус Тил
АП
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Фрайбург - Унион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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