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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Фрайбург
Унион - Фрайбург: обзор матча 24 октября 2020
Унион
24.10.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
36'
Р. Андрих
34'
В. Грифо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Фрайбург
88'
Желтая карточка
Н. Хефлер
87'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Н. Петерсен
80'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
80'
77'
Желтая карточка
Р. Салаи
77'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
В. Грифо
77'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Р. Салаи
Замена
С. Грисбек
️️️️
К. Гентнер
71'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Й. Похьянпало
71'
Замена
К. Эндо
️️️️
Ш. Бекер
71'
69'
Желтая карточка
Л. Темпельман
61'
Замена
Л. Темпельман
️️️️
Б. Сантамария
Замена
М. Бюлтер
️️️️
М. Ингвартсен
59'
Желтая карточка
М. Ингвартсен
39'
ГОЛ! 1:1!
Р. Андрих
Пас отдал
М. Крузе
36'
34'
ГОЛ! 0:1!
В. Грифо
Пас отдал
К. Гюнтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Унион
1
Леннарт Мозер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
4-2-1-3
16
Люте
3
Ленц
5
Фридрих
31
Кнохе
28
Триммель
4
Гентнер
8
Андрих
23
Бекер
20
Похьянпало
10
Крузе
7
Ингвартсен
4-2-2-2
21
Мюллер
7
Шмид
3
Хайнц
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Сантамария
7
Салаи
32
Грифо
9
Хелер
18
Петерсен
23
Бекер
5
Эндо
5
Эндо
23
Бекер
7
Ингвартсен
30
Бюлтер
30
Бюлтер
7
Ингвартсен
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
4
Гентнер
13
Грисбек
13
Грисбек
4
Гентнер
20
Похьянпало
14
Авонийи
14
Авонийи
20
Похьянпало
32
Грифо
11
Чон
11
Чон
32
Грифо
7
Салаи
22
Чан Хун
22
Чан Хун
7
Салаи
7
Сантамария
20
Темпельман
20
Темпельман
7
Сантамария
18
Петерсен
9
Демирович
9
Демирович
18
Петерсен
Остались в запасе
Унион
Фрайбург
1
Леннарт Мозер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Унион - Фрайбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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