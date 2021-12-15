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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Фрайбург
Унион - Фрайбург: обзор матча 15 декабря 2021
Унион
15.12.2021, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Фрайбург
89'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
86'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
М. Эггештайн
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Ш. Бекер
86'
Желтая карточка
Ш. Бекер
78'
77'
Замена
Р. Салаи
️️️️
В. Грифо
77'
Замена
К. Шаде
️️️️
У. Ен Чон
Замена
К. Мевальд
️️️️
Г. Харагучи
72'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
72'
35'
Желтая карточка
Н. Хефлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
8
Кевин Мевальд
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Люте
6
Эккель
31
Кнохе
32
Баумгартль
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
78
Харагучи
21
Премель
23
Бекер
14
Авонийи
3-3-1-2-1
1
Флеккен
3
Линхарт
13
Шлоттербек
4
Шлоттербек
17
Кюблер
27
Хефлер
30
Гюнтер
8
Эггештайн
11
Чон
32
Грифо
9
Хелер
78
Харагучи
8
Мевальд
8
Мевальд
78
Харагучи
23
Бекер
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
23
Бекер
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
8
Эггештайн
19
Хаберер
19
Хаберер
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Салаи
7
Салаи
32
Грифо
11
Чон
7
Шаде
7
Шаде
11
Чон
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
Остались в запасе
Унион
Фрайбург
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Унион - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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