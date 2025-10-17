Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ноттингем Форест» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.9

17 октября 2025 8:35
Ноттингем Форест - Челси
18 окт. 2025, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Челси»
Сделать ставку

18 октября на стадионе «Сити Граунд» состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» примет «Челси». Команды находятся на разных полюсах таблицы: хозяева борются за выживание, а лондонцы пытаются укрепиться в зоне еврокубков. Матч обещает стать контрастным по стилю – хозяева будут играть от обороны, тогда как гости возьмут инициативу в свои руки.

«Ноттингем Форест»

Клуб из Ноттингема переживает затяжной спад. После семи туров у команды всего 5 очков и 17-е место в таблице. Серия без побед насчитывает уже шесть матчей, а оборона остаeтся слабым звеном – 9 пропущенных мячей в пяти последних встречах. В прошлом туре «Форест» уступил «Ньюкаслу» (0:2), вновь не сумев реализовать созданные моменты.

Главный бомбардир команды Игор Жезус забил 4 мяча в 9 матчах и остаeтся ключевой фигурой в атаке. Однако поддержка партнeров ограничена – команда слишком зависима от индивидуальных действий нападающих и допускает множество ошибок в позиционной защите.

«Челси»

«Синие» постепенно набирают обороты под руководством Почеттино. После семи туров у команды 11 очков и седьмая позиция в таблице. В прошлом туре лондонцы обыграли «Ливерпуль» (2:1), что стало важным психологическим успехом. В шести последних матчах Премьер-лиги «Челси» неизменно забивает, но при этом не всегда надeжен в обороне – 7 пропущенных мячей за пять игр.

Коул Палмер остаeтся лидером атак: 5 голов в 10 матчах, активная игра на фланге и высокий процент участия в результативных атаках. Несмотря на это, «синие» порой испытывают трудности при позиционной обороне и нередко позволяют соперникам создавать моменты.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

  • Не выигрывает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в 15 матчах подряд
  • В среднем: 1.0 забито, 1.8 пропущено (последние 5 игр)
  • 5 очков после 7 туров и 17-е место

«Челси»

  • Забивает в 9 матчах подряд
  • Пропускает в 6 из 8 последних встреч
  • В среднем: 1.4 забито, 1.4 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа над «Ливерпулем» в последнем туре (2:1)

Личные встречи
10% (1)
30% (3)
60% (6)
8
Забитых мячей
20
0.8
В среднем за матч
2
1:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
18.10.2025
Челси
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
25.05.2025
Челси
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Челси
1 : 1
06.10.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ноттингем Форест
2 : 3
11.05.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
0 : 1
02.09.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
2 : 2
13.05.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
01.01.2023
Челси
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
2 : 0
05.01.2020
Ноттингем Форест
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
2 : 0
05.01.2019
Ноттингем Форест
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
Челси
5 : 1
20.09.2017
Ноттингем Форест
Показать все

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Челси»

Разница в классе и уровне исполнения между командами заметна. «Челси» демонстрирует прогресс и уверенность в атаке, в то время как «Ноттингем Форест» продолжает искать стабильность. При этом обе команды имеют проблемы в обороне, поэтому матч может получиться результативным.

Хозяева наверняка сделают ставку на контратаки, а «Челси» попытается контролировать игру через владение и прессинг. Даже с выездным статусом лондонцы выглядят фаворитами: они чаще создают опасные моменты и способны реализовать преимущество в классе.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Челси» – коэффициент 1.9
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

1.90
Победа «Челси»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Челси Ноттингем Форест
Другие прогнозы
19.10.2025
14:00
1.50
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна - Динамо Вг
Победа «Динамо Вологда»
19.10.2025
18:30
1.60
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Победа Ливерпуля
19.10.2025
18:30
1.90
Германия. Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули - Хоффенхайм
Победа «Хоффенхайма» с форой (0)
19.10.2025
19:00
1.80
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта - Лацио
Тотал больше 2.5 голов
19.10.2025
19:30
1.87
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо - Ахмат
Победа «Динамо»
19.10.2025
19:30
2.75
Испания. Примера, 9 тур
Леванте - Райо Вальекано
Победа «Леванте»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 