18 октября на стадионе «Сити Граунд» состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» примет «Челси». Команды находятся на разных полюсах таблицы: хозяева борются за выживание, а лондонцы пытаются укрепиться в зоне еврокубков. Матч обещает стать контрастным по стилю – хозяева будут играть от обороны, тогда как гости возьмут инициативу в свои руки.

«Ноттингем Форест»

Клуб из Ноттингема переживает затяжной спад. После семи туров у команды всего 5 очков и 17-е место в таблице. Серия без побед насчитывает уже шесть матчей, а оборона остаeтся слабым звеном – 9 пропущенных мячей в пяти последних встречах. В прошлом туре «Форест» уступил «Ньюкаслу» (0:2), вновь не сумев реализовать созданные моменты.

Главный бомбардир команды Игор Жезус забил 4 мяча в 9 матчах и остаeтся ключевой фигурой в атаке. Однако поддержка партнeров ограничена – команда слишком зависима от индивидуальных действий нападающих и допускает множество ошибок в позиционной защите.

«Челси»

«Синие» постепенно набирают обороты под руководством Почеттино. После семи туров у команды 11 очков и седьмая позиция в таблице. В прошлом туре лондонцы обыграли «Ливерпуль» (2:1), что стало важным психологическим успехом. В шести последних матчах Премьер-лиги «Челси» неизменно забивает, но при этом не всегда надeжен в обороне – 7 пропущенных мячей за пять игр.

Коул Палмер остаeтся лидером атак: 5 голов в 10 матчах, активная игра на фланге и высокий процент участия в результативных атаках. Несмотря на это, «синие» порой испытывают трудности при позиционной обороне и нередко позволяют соперникам создавать моменты.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

Не выигрывает в 6 матчах подряд

Пропускает в 15 матчах подряд

В среднем: 1.0 забито, 1.8 пропущено (последние 5 игр)

5 очков после 7 туров и 17-е место

«Челси»

Забивает в 9 матчах подряд

Пропускает в 6 из 8 последних встреч

В среднем: 1.4 забито, 1.4 пропущено (последние 5 игр)

Победа над «Ливерпулем» в последнем туре (2:1)

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Челси»

Разница в классе и уровне исполнения между командами заметна. «Челси» демонстрирует прогресс и уверенность в атаке, в то время как «Ноттингем Форест» продолжает искать стабильность. При этом обе команды имеют проблемы в обороне, поэтому матч может получиться результативным.

Хозяева наверняка сделают ставку на контратаки, а «Челси» попытается контролировать игру через владение и прессинг. Даже с выездным статусом лондонцы выглядят фаворитами: они чаще создают опасные моменты и способны реализовать преимущество в классе.

Рекомендованные ставки