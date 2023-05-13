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АПЛ 2026/2027
Челси - Ноттингем Форест
Челси - Ноттингем Форест: обзор матча 13 мая 2023
Челси
13.05.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
51'
Р. Стерлинг
58'
Р. Стерлинг
13'
Т. Авонийи
62'
Т. Авонийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Ноттингем Форест
90'
+1
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Данило
85'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Р. Йетс
83'
Желтая карточка
Р. Лоди
81'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Т. Авонийи
Желтая карточка
К. Галлахер
79'
Желтая карточка
Т. Силва
73'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Н. Мадуэке
73'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Ж. Феликс
73'
Желтая карточка
Ж. Феликс
69'
62'
ГОЛ! 2:2!
Т. Авонийи
Пас отдал
О. Мангала
ГОЛ! 2:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
58'
ГОЛ! 1:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Т. Чалоба
51'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
М. Ковачич
45'
+1
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Авонийи
Пас отдал
Р. Лоди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
8
Данило
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Челси
13
Кепа
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Менди
27
Чалоба
3
Силва
5
Бадьяшиль
17
Фернандес
3
Холл
8
Ковачич
8
Галлахер
19
Стерлинг
20
Мадуэке
79
Феликс
3-4-2-1
1
Навас
18
Фелипе
19
Ниахате
6
Уорролл
92
Орье
23
Мангала
8
Данило
6
Лоди
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
14
Авонийи
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
20
Мадуэке
22
Зиеш
22
Зиеш
20
Мадуэке
79
Феликс
29
Хаверц
29
Хаверц
79
Феликс
8
Данило
15
Тоффоло
15
Тоффоло
8
Данило
22
Йетс
8
Куяте
8
Куяте
22
Йетс
14
Авонийи
22
Джонсон
22
Джонсон
14
Авонийи
Остались в запасе
Челси
Ноттингем Форест
13
Кепа
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
13
Уэйн Хеннесси
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Челси - Ноттингем Форест
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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