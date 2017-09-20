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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Ноттингем Форест
Челси - Ноттингем Форест: обзор матча 20 сентября 2017
Челси
20.09.2017, среда, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
5 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
12'
Р. Кенеди
18'
М. Батшуайи
39'
Ш. Мусонда
52'
М. Батшуайи
85'
М. Батшуайи
90+2'
Т. Дариква
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Ноттингем Форест
90'
+2
ГОЛ! 5:1!
Т. Дариква
ГОЛ! 5:0!
М. Батшуайи
85'
ГОЛ! 4:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
Э. Азар
52'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Мусонда
Пас отдал
С. Фабрегас
39'
ГОЛ! 2:0!
М. Батшуайи
18'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кенеди
Пас отдал
А. Рюдигер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
4-1-2-2-1
1
Куртуа
77
Дзаппакоста
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
8
Бакайоко
4
Фабрегас
10
Азар
21
Мусонда
29
Кенеди
44
Батшуайи
4-2-3-1
13
Смит
5
Миллс
6
Уорролл
2
Дариква
2
Траоре
23
Бридкатт
23
Осборн
22
Бреретон
26
Доуэлл
29
Карайол
9
Мерфи
Остались в запасе
Челси
Ноттингем Форест
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Челси - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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