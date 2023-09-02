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АПЛ 2026/2027
Челси - Ноттингем Форест
Челси - Ноттингем Форест: обзор матча 02 сентября 2023
Челси
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
48'
Э. Эланга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Ноттингем Форест
90'
+8
Желтая карточка
М. Тернер
86'
Желтая карточка
Н. Тавареш
Замена
М. Мудрик
️️️️
М. Густо
77'
Замена
Я. Матсен
️️️️
М. Кайседо
77'
73'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
О. Эйна
72'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
С. Орье
72'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
О. Мангала
65'
Замена
К. Вуд
️️️️
Т. Авонийи
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Б. Чилвел
62'
Замена
К. Палмер
️️️️
К. Галлахер
62'
61'
Желтая карточка
Р. Йетс
48'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эланга
Пас отдал
Т. Авонийи
45'
+3
Замена
Э. Эланга
️️️️
Данило
Желтая карточка
К. Галлахер
43'
41'
Желтая карточка
О. Эйна
Желтая карточка
Н. Джексон
36'
Желтая карточка
Б. Чилвел
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
8
Данило
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Брэндон Агилера
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
3-4-1-2
97
Санчес
5
Дисаси
6
Колуилл
3
Силва
33
Чилвел
17
Фернандес
25
Кайседо
27
Густо
8
Галлахер
19
Стерлинг
11
Джексон
3-4-2-1
30
Тернер
6
Уорролл
26
Маккена
30
Боли
34
Эйна
23
Мангала
8
Данило
92
Орье
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
14
Авонийи
8
Галлахер
10
Палмер
10
Палмер
8
Галлахер
25
Кайседо
22
Матсен
22
Матсен
25
Кайседо
27
Густо
27
Мудрик
27
Мудрик
27
Густо
33
Чилвел
20
Мадуэке
20
Мадуэке
33
Чилвел
23
Мангала
17
Тавареш
17
Тавареш
23
Мангала
92
Орье
29
Монтиэль
29
Монтиэль
92
Орье
34
Эйна
8
Куяте
8
Куяте
34
Эйна
8
Данило
19
Эланга
19
Эланга
8
Данило
14
Авонийи
9
Вуд
9
Вуд
14
Авонийи
Остались в запасе
Челси
Ноттингем Форест
13
Лукас Бергстрем
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
34
Этан Хорват
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
10
Брэндон Агилера
АП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
10
Брэндон Агилера
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Челси - Ноттингем Форест
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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