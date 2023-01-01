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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Челси
Ноттингем Форест - Челси: обзор матча 01 января 2023
Ноттингем Форест
01.01.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Челси
63'
С. Орье
16'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Челси
Желтая карточка
Р. Лоди
90'
+3
90'
Желтая карточка
К. Галлахер
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Т. Авонийи
88'
87'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
К. Пулишич
Замена
С. Сарридж
️️️️
Б. Джонсон
82'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
О. Мангала
78'
73'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
М. Маунт
73'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Р. Стерлинг
72'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Жоржиньо
ГОЛ! 1:1!
С. Орье
Пас отдал
В. Боли
63'
61'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Д. Закария
53'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
Р. Йетс
43'
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Челси
13
Кепа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хендерсон
6
Лоди
6
Уорролл
30
Боли
92
Орье
23
Мангала
22
Йетс
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
14
Авонийи
4-1-1-3-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
3
Кулибали
3
Силва
17
Кукурелья
6
Закария
21
Жоржиньо
11
Пулишич
7
Маунт
19
Стерлинг
29
Хаверц
14
Авонийи
3
Уильямс
3
Уильямс
14
Авонийи
23
Мангала
4
Коулбэк
4
Коулбэк
23
Мангала
22
Джонсон
9
Сарридж
9
Сарридж
22
Джонсон
6
Закария
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Закария
19
Стерлинг
8
Галлахер
8
Галлахер
19
Стерлинг
11
Пулишич
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
11
Пулишич
21
Жоржиньо
22
Зиеш
22
Зиеш
21
Жоржиньо
7
Маунт
7
Обамеянг
7
Обамеянг
7
Маунт
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Челси
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Льюис Холл
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Льюис Холл
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Ноттингем Форест - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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