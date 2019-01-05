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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Ноттингем Форест
Челси - Ноттингем Форест: обзор матча 05 января 2019
Челси
05.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
49'
А. Мората
59'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Ноттингем Форест
67'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
ГОЛ! 2:0!
А. Мората
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
49'
Желтая карточка
Р. Баркли
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Клаудио Якоб
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Челси
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
11
Джо Лолли
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Кабальеро
4
Луис
4
Ампаду
15
Кристенсен
33
Эмерсон
77
Дзаппакоста
6
Баркли
4
Фабрегас
20
Лофтус-Чик
7
Хадсон-Одои
21
Мората
4-4-1-1
15
Стил
2
Кэш
13
Фокс
2
Дариква
17
Джанко
22
Якоб
6
Гедиура
4
Коулбэк
23
Осборн
12
Карвалью
9
Мерфи
Остались в запасе
Челси
Ноттингем Форест
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Хаби Алонсо
23
Жил Диаш
ЛВ
13
Джордан Смит
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
13
Джордан Смит
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Челси - Ноттингем Форест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Челси
Ноттингем Форест
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