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АПЛ 2026/2027
Челси - Ноттингем Форест
Челси - Ноттингем Форест: обзор матча 06 октября 2024
Челси
06.10.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
57'
Н. Мадуэке
49'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Ноттингем Форест
Желтая карточка
У. Фофана
90'
+12
Желтая карточка
П. Нету
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
М. Селс
Замена
Т. Адарабиойо
️️️️
Л. Колуилл
90'
+3
Замена
П. Нету
️️️️
Н. Мадуэке
90'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Д. Санчо
90'
Желтая карточка
Л. Колуилл
89'
Желтая карточка
М. Кукурелья
89'
89'
Желтая карточка
Н. Уильямс
82'
Замена
Морато
️️️️
К. Хадсон-Одои
82'
Замена
Э. Эланга
️️️️
К. Вуд
82'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Морено
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Э. Фернандес
81'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Н. Джексон
81'
78'
Вторая желтая
Д. Уорд-Проус
76'
Замена
Н. Домингес
️️️️
М. Гиббс-Уайт
Желтая карточка
К. Палмер
75'
66'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Э. Андерсон
ГОЛ! 1:1!
Н. Мадуэке
Пас отдал
К. Палмер
57'
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
Пас отдал
Н. Миленкович
36'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
М. Кайседо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Жота Силва
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
19
Рамон Соса
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
19
Санчо
11
Джексон
20
Мадуэке
4-3-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
11
Алекс Морено
22
Йетс
30
Уорд-Проус
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
9
Вуд
6
Колуилл
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
6
Колуилл
19
Санчо
27
Мудрик
27
Мудрик
19
Санчо
20
Мадуэке
7
Нету
7
Нету
20
Мадуэке
17
Фернандес
79
Феликс
79
Феликс
17
Фернандес
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
7
Хадсон-Одои
5
Морато
5
Морато
7
Хадсон-Одои
11
Алекс Морено
3
Уильямс
3
Уильямс
11
Алекс Морено
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
20
Силва
20
Силва
5
Андерсон
9
Вуд
19
Эланга
19
Эланга
9
Вуд
Остались в запасе
Челси
Ноттингем Форест
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Карлос Мигел
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Рамон Соса
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Рамон Соса
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Челси - Ноттингем Форест
6
1
3
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
8
9
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
11
3
Нарушения
12
11
Офсайды
1
3
Количество передач
582
296
Сейвы
8
7
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
2.11
0.72
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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