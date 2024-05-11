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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Челси
Ноттингем Форест - Челси: обзор матча 11 мая 2024
Ноттингем Форест
11.05.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 3
Завершен
Челси
16'
В. Боли
74'
К. Хадсон-Одои
8'
М. Мудрик
80'
Р. Стерлинг
82'
Н. Джексон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Челси
Желтая карточка
Н. Домингес
90'
+2
Замена
Т. Авонийи
️️️️
М. Ниахате
86'
Замена
Н. Домингес
️️️️
К. Хадсон-Одои
86'
82'
Желтая карточка
Н. Джексон
82'
ГОЛ! 2:3!
Н. Джексон
Пас отдал
Р. Джеймс
80'
ГОЛ! 2:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
М. Кайседо
79'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
К. Галлахер
Желтая карточка
М. Ниахате
77'
ГОЛ! 2:1!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
74'
73'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
М. Мудрик
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Р. Йетс
72'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Г. Монтиэль
72'
58'
Замена
М. Густо
️️️️
Б. Бадьяшиль
58'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Н. Мадуэке
34'
Желтая карточка
К. Галлахер
ГОЛ! 1:1!
В. Боли
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
16'
15'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Мудрик
Пас отдал
К. Палмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Данило
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-3-2-1-1
26
Селс
30
Боли
5
Мурильо
19
Ниахате
29
Монтиэль
8
Данило
34
Эйна
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
4-1-1-3-1
1
Петрович
27
Чалоба
3
Силва
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
25
Кайседо
8
Галлахер
20
Мадуэке
10
Палмер
27
Мудрик
11
Джексон
22
Йетс
15
Тоффоло
15
Тоффоло
22
Йетс
7
Хадсон-Одои
8
Домингес
8
Домингес
7
Хадсон-Одои
29
Монтиэль
19
Эланга
19
Эланга
29
Монтиэль
19
Ниахате
14
Авонийи
14
Авонийи
19
Ниахате
5
Бадьяшиль
27
Густо
27
Густо
5
Бадьяшиль
8
Галлахер
24
Джеймс
24
Джеймс
8
Галлахер
27
Мудрик
19
Стерлинг
19
Стерлинг
27
Мудрик
20
Мадуэке
28
Нкунку
28
Нкунку
20
Мадуэке
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Челси
30
Мэтт Тернер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ноттингем Форест - Челси
2
3
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
8
Офсайды
3
1
Количество передач
276
603
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.81
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Сити Граунд
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