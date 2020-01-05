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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Ноттингем Форест
Челси - Ноттингем Форест: обзор матча 05 января 2020
Челси
05.01.2020, воскресенье, 17:01
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
6'
К. Хадсон-Одои
33'
Р. Баркли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Р. Джеймс
65'
ГОЛ! 2:0!
Р. Баркли
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
Педро
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Челси
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Ноттингем Форест
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
3-4-2-1
13
Кабальеро
33
Эмерсон
23
Томори
15
Кристенсен
21
Жоржиньо
6
Баркли
8
Ковачич
33
Джеймс
7
Хадсон-Одои
9
Педро
44
Батшуайи
4-2-1
13
Смит
6
Дженкинсон
2
Фигейреду
20
Доусон
4
Рибейру
30
Семеду
37
Адома
12
Карвалью
Остались в запасе
Челси
Ноттингем Форест
10
Виллиан
ЛВ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Челси - Ноттингем Форест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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