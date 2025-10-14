«Арсенал Тула» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 15 октября 2025 с коэффициентом 1.83

15 октября на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч пятого раунда Пути регионов Кубка России. Хозяева примут «Сокол» из Саратова – команды хорошо знакомы по матчам Первой лиги и подходят к встрече с разными задачами, но схожей игровой динамикой.

«Арсенал Тула»

Команда играет результативно, но нестабильно в обороне. В последних пяти матчах «Арсенал» забил 8 мячей и пропустил 6. В Кубке России туляки уверенно обыграли «Волну Ковернино» (3:0), а в лиге провели два ярких, но нервных матча – 2:2 с «Уфой» и 2:2 с «Торпедо». На своeм поле коллектив выступает мощно, не проигрывая в 9 из 11 последних домашних встреч. Команда активно использует фланги и опасна при стандартах, но часто допускает ошибки в концовках.

«Сокол»

Саратовцы демонстрируют дисциплинированную игру, хотя их результаты немного неровные. В последних пяти встречах команда забила 6 мячей и пропустила 5. В Кубке России «Сокол» спокойно прошeл «БроукБойз» (2:0). В лиге дважды подряд сыграл вничью – 2:2 с «Уфой» и 1:1 с «Арсеналом». Команда умеет контролировать темп, грамотно действует в обороне и часто навязывает плотную борьбу даже более статусным соперникам.

Факты о командах

«Арсенал Тула»

Не проигрывает дома в 9 из 11 матчей

Забивает в среднем 1.6 гола за игру

Пропускает в среднем 1.2 гола

Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Сокол»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в среднем 1.2 гола за игру

Пропускает в среднем 1.0 гола

Три последних матча завершил с пропущенными мячами

Прогноз на матч «Арсенал Тула» – «Сокол»

Обе команды находятся в хорошей форме и играют в похожем темпе. «Арсенал» активнее в атаке и больше полагается на давление на чужой половине, тогда как «Сокол» предпочитает играть вторым номером и ловить соперника на ошибках. При равных силах хозяева обладают преимуществом за счeт класса и поддержки болельщиков. Однако учитывая надeжную оборону гостей и плотный календарь, ожидать большого количества голов не стоит. Матч может получиться закрытым, где «Арсенал» будет действовать с позиции силы, но победу добудет минимально.

