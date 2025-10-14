Введите ваш ник на сайте
«Арсенал Тула» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 15 октября 2025 с коэффициентом 1.83

14 октября 2025 14:41
Арсенал - Сокол
15 окт. 2025, среда 19:30 | Россия. Кубок, 5 раунд
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «Арсенала Тула» и тотал меньше 3.5
Сделать ставку

15 октября на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч пятого раунда Пути регионов Кубка России. Хозяева примут «Сокол» из Саратова – команды хорошо знакомы по матчам Первой лиги и подходят к встрече с разными задачами, но схожей игровой динамикой.

«Арсенал Тула»

Команда играет результативно, но нестабильно в обороне. В последних пяти матчах «Арсенал» забил 8 мячей и пропустил 6. В Кубке России туляки уверенно обыграли «Волну Ковернино» (3:0), а в лиге провели два ярких, но нервных матча – 2:2 с «Уфой» и 2:2 с «Торпедо». На своeм поле коллектив выступает мощно, не проигрывая в 9 из 11 последних домашних встреч. Команда активно использует фланги и опасна при стандартах, но часто допускает ошибки в концовках.

«Сокол»

Саратовцы демонстрируют дисциплинированную игру, хотя их результаты немного неровные. В последних пяти встречах команда забила 6 мячей и пропустила 5. В Кубке России «Сокол» спокойно прошeл «БроукБойз» (2:0). В лиге дважды подряд сыграл вничью – 2:2 с «Уфой» и 1:1 с «Арсеналом». Команда умеет контролировать темп, грамотно действует в обороне и часто навязывает плотную борьбу даже более статусным соперникам.

Факты о командах

«Арсенал Тула»

  • Не проигрывает дома в 9 из 11 матчей
  • Забивает в среднем 1.6 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.2 гола
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Сокол»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в среднем 1.2 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.0 гола
  • Три последних матча завершил с пропущенными мячами

Личные встречи
40% (4)
50% (5)
10% (1)
12
Забитых мячей
4
1.2
В среднем за матч
0.4
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сокол
1 : 1
05.10.2025
Арсенал
Россия. Первая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
06.04.2025
Сокол
Россия. Первая лига, 17 тур
Сокол
1 : 0
02.11.2024
Арсенал
Россия. Первая лига, 18 тур
Сокол
0 : 3
13.11.2023
Арсенал
Россия. Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 0
08.10.2023
Сокол
Россия. ФНЛ, 31 тур
Арсенал
0 : 0
11.04.2016
Сокол
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сокол
1 : 1
28.09.2015
Арсенал
Россия. Кубок, 1/32 финала
Сокол
0 : 0
01.09.2013
Арсенал
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Арсенал
2 : 0
17.10.2012
Сокол
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Сокол
1 : 1
26.07.2012
Арсенал
Прогноз на матч «Арсенал Тула» – «Сокол»

Обе команды находятся в хорошей форме и играют в похожем темпе. «Арсенал» активнее в атаке и больше полагается на давление на чужой половине, тогда как «Сокол» предпочитает играть вторым номером и ловить соперника на ошибках. При равных силах хозяева обладают преимуществом за счeт класса и поддержки болельщиков. Однако учитывая надeжную оборону гостей и плотный календарь, ожидать большого количества голов не стоит. Матч может получиться закрытым, где «Арсенал» будет действовать с позиции силы, но победу добудет минимально.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Арсенала Тула» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.83
  • Оба не забьют – коэффициент 1.82

1.83
Победа «Арсенала Тула» и тотал меньше 3.5
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Сокол Арсенал
