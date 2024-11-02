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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Арсенал
Сокол - Арсенал: обзор матча 02 ноября 2024
Сокол
02.11.2024, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
13'
А. Максименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Арсенал
Замена
И. Чуриков
️️️️
А. Дудиев
88'
73'
Замена
М. Одейинка
️️️️
Д. Липовой
73'
Замена
Э. Ботака-Иобома
️️️️
А. Цараев
Замена
В. Бабаев
️️️️
Д. Полубояринов
67'
Желтая карточка
Р. Ермолин
63'
Замена
А. Гуз
️️️️
Н. Капленко
62'
Замена
Р. Ермолин
️️️️
Д. Сасин
60'
Желтая карточка
Н. Капленко
50'
46'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Е. Шевченко
16'
Замена
Г. Жилкин
️️️️
Д. Семенчук
16'
Замена
Н. Печенкин
️️️️
А. Попов
ГОЛ! 1:0!
А. Максименко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Малик Одейинка
ПВ
4-2-2-2
13
Косаревский
51
Синяк
8
Дудиев
77
Юзепчук
27
Молодцов
8
Капленко
22
Чобанов
28
Забелин
20
Полубояринов
77
Сасин
9
Максименко
3-1-3-3
36
Левашов
22
Семенчук
20
Волков
21
Бердников
13
Кайнов
22
Цараев
9
Липовой
10
Гелоян
90
Турищев
21
Шевченко
18
Попов
8
Дудиев
2
Чуриков
2
Чуриков
8
Дудиев
8
Капленко
8
Гуз
8
Гуз
8
Капленко
77
Сасин
69
Ермолин
69
Ермолин
77
Сасин
20
Полубояринов
11
Бабаев
11
Бабаев
20
Полубояринов
22
Семенчук
28
Жилкин
28
Жилкин
22
Семенчук
18
Попов
6
Печенкин
6
Печенкин
18
Попов
22
Цараев
3
Ботака-Иобома
3
Ботака-Иобома
22
Цараев
21
Шевченко
21
Раздорских
21
Раздорских
21
Шевченко
9
Липовой
14
Одейинка
14
Одейинка
9
Липовой
Остались в запасе
Сокол
Арсенал
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
70
Владислав Самко
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
70
Владислав Самко
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Сокол - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Игорь Золотарев (Брянск)
Резервный судья:
Артем Катайкин (Самара)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
Локомотив
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