9 октября на легендарном стадионе «Уэмбли» состоится товарищеский матч между сборными Англии и Уэльса. Оба коллектива используют игру для подготовки к решающим матчам квалификации чемпионата мира. Встреча обещает быть принципиальной – британское дерби редко проходит без борьбы.

Англия

Сборная Англии подходит к поединку в отличной форме. Команда выиграла четыре из пяти последних матчей, включая уверенные победы над Сербией (5:0) и Андоррой (2:0). За этот период англичане забили 12 голов и пропустили лишь три. Даже несмотря на поражение от Сенегала (1:3) в товарищеской встрече, коллектив Саутгейта демонстрирует мощный атакующий потенциал и стабильную оборону.Главная сила Англии – универсальность. Команда умеет играть как первым номером, так и на контратаках. На домашнем «Уэмбли» англичане практически не дают шансов соперникам, часто открывая счет уже в первом тайме.

Уэльс

Уэльс пребывает в менее стабильном состоянии. В последнем товарищеском матче команда уступила Канаде (0:1) и не побеждает уже три встречи подряд. Однако при этом подопечные Пейджа регулярно забивают – восемь голов в пяти последних матчах. Основные проблемы – неустойчивая оборона и ошибки при стандартах, что особенно опасно против Англии, эффективно использующей подачу и дальние удары.На выезде Уэльс выступает с переменным успехом: победа над Казахстаном (1:0) и ничья с Северной Македонией чередуются с поражениями от сильных соперников. Команда сражается до конца, но против более организованных сборных часто теряет концентрацию.

Факты о командах

Англия

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

В среднем: 2.40 забитых и 0.60 пропущенных голов (последние 5 игр)

Забивает в 16 матчах подряд

Не пропускает в 7 из 9 последних встреч

Уэльс

Не побеждает в 3 матчах подряд

В среднем: 1.60 забитых и 1.20 пропущенных голов (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

Играет слабо против соперников топ-уровня

Прогноз на матч Англия – Уэльс

Англия подходит к матчу с заметным преимуществом по всем ключевым параметрам. Команда сильнее по составу, лучше организована и демонстрирует высокую реализацию моментов. Уэльс способен навязать борьбу, но на «Уэмбли» хозяева почти не ошибаются. Можно ожидать уверенной победы Англии с разницей в два мяча при активной игре впереди и минимальных рисках сзади.

