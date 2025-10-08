Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Англия – Уэльс: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 1.65

08 октября 2025 8:54
Англия - Уэльс
09 окт. 2025, четверг 21:45 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа Англии с форой (-1.5)
Сделать ставку

9 октября на легендарном стадионе «Уэмбли» состоится товарищеский матч между сборными Англии и Уэльса. Оба коллектива используют игру для подготовки к решающим матчам квалификации чемпионата мира. Встреча обещает быть принципиальной – британское дерби редко проходит без борьбы.

Англия

Сборная Англии подходит к поединку в отличной форме. Команда выиграла четыре из пяти последних матчей, включая уверенные победы над Сербией (5:0) и Андоррой (2:0). За этот период англичане забили 12 голов и пропустили лишь три. Даже несмотря на поражение от Сенегала (1:3) в товарищеской встрече, коллектив Саутгейта демонстрирует мощный атакующий потенциал и стабильную оборону.Главная сила Англии – универсальность. Команда умеет играть как первым номером, так и на контратаках. На домашнем «Уэмбли» англичане практически не дают шансов соперникам, часто открывая счет уже в первом тайме.

Уэльс

Уэльс пребывает в менее стабильном состоянии. В последнем товарищеском матче команда уступила Канаде (0:1) и не побеждает уже три встречи подряд. Однако при этом подопечные Пейджа регулярно забивают – восемь голов в пяти последних матчах. Основные проблемы – неустойчивая оборона и ошибки при стандартах, что особенно опасно против Англии, эффективно использующей подачу и дальние удары.На выезде Уэльс выступает с переменным успехом: победа над Казахстаном (1:0) и ничья с Северной Македонией чередуются с поражениями от сильных соперников. Команда сражается до конца, но против более организованных сборных часто теряет концентрацию.

Факты о командах

Англия

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 2.40 забитых и 0.60 пропущенных голов (последние 5 игр)
  • Забивает в 16 матчах подряд
  • Не пропускает в 7 из 9 последних встреч

Уэльс

  • Не побеждает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забитых и 1.20 пропущенных голов (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Играет слабо против соперников топ-уровня

Личные встречи
100% (5)
0% (0)
0% (0)
11
Забитых мячей
1
2.2
В среднем за матч
0.2
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Чемпионат мира, 3 тур
Уэльс
0 : 3
29.11.2022
Англия
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
3 : 0
08.10.2020
Уэльс
Чемпионат Европы, 2 тур
Англия
2 : 1
16.06.2016
Уэльс
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 10 тур
Англия
1 : 0
06.09.2011
Уэльс
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 5 тур
Уэльс
0 : 2
26.03.2011
Англия

Прогноз на матч Англия – Уэльс

Англия подходит к матчу с заметным преимуществом по всем ключевым параметрам. Команда сильнее по составу, лучше организована и демонстрирует высокую реализацию моментов. Уэльс способен навязать борьбу, но на «Уэмбли» хозяева почти не ошибаются. Можно ожидать уверенной победы Англии с разницей в два мяча при активной игре впереди и минимальных рисках сзади.

Рекомендованные ставки

  • Победа Англии с форой (-1.5) – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал Англии больше 2 голов – коэффициент 1.90

1.65
Победа Англии с форой (-1.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Уэльс Англия
Другие прогнозы
09.10.2025
19:00
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
Финляндия - Литва
Победа Финляндии и тотал меньше 3.5 голов
09.10.2025
21:00
1.70
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Молдавия
Победа Румынии с форой (-1.5)
09.10.2025
21:45
1.65
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Уэльс
Победа Англии с форой (-1.5)
09.10.2025
21:45
1.68
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Новая Зеландия
Победа Польши с форой (-1.5)
09.10.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 7 тур
Кипр - Босния и Герцеговина
Победа Боснии и Герцеговины
09.10.2025
21:45
2.35
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 7 тур
Чехия - Хорватия
Победа Хорватии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 