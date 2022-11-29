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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Уэльс - Англия
Уэльс - Англия: обзор матча 29 ноября 2022
Уэльс
29.11.2022, вторник, 22:00
Чемпионат мира, группа B, 3 тур
0 : 3
Завершен
Англия
50'
М. Рэшфорд
52'
Ф. Фоден
69'
М. Рэшфорд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Англия
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Д. Аллен
81'
Травма
Д. Аллен
80'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Д. Джеймс
77'
75'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
М. Рэшфорд
69'
ГОЛ! 0:3!
М. Рэшфорд
Пас отдал
К. Филлипс
65'
Замена
К. Триппьер
️️️️
Л. Шоу
Желтая карточка
А. Рэмзи
61'
Замена
Д. Моррел
️️️️
Б. Дэвис
59'
57'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Д. Райс
57'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Г. Кейн
57'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
К. Уокер
52'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фоден
Пас отдал
Г. Кейн
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Г. Бэйл
46'
Замена
К. Робертс
️️️️
Н. Уильямс
36'
Травма
Н. Уильямс
35'
Желтая карточка
Д. Джеймс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
7
Джо Аллен
ОП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Гарет Бэйл
ЦФ
13
Киффер Мур
РФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
19
Мэйсон Маунт
АП
7
Букайо Сака
ПВ
24
Каллум Уилсон
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Уорд
2
Мефам
6
Родон
5
Ампаду
4
Дэвис
7
Аллен
3
Уильямс
10
Рэмзи
20
Джеймс
11
Бэйл
13
Мур
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Магуайр
3
Шоу
4
Райс
8
Хендерсон
10
Беллингем
7
Фоден
11
Рэшфорд
9
Кейн
4
Дэвис
16
Моррел
16
Моррел
4
Дэвис
3
Уильямс
14
Робертс
14
Робертс
3
Уильямс
7
Аллен
17
Колуилл
17
Колуилл
7
Аллен
11
Бэйл
11
Джонсон
11
Джонсон
11
Бэйл
20
Джеймс
8
Уилсон
8
Уилсон
20
Джеймс
2
Уокер
2
Александер-Арнольд
2
Александер-Арнольд
2
Уокер
3
Шоу
12
Триппьер
12
Триппьер
3
Шоу
4
Райс
14
Филлипс
14
Филлипс
4
Райс
11
Рэшфорд
17
Грилиш
17
Грилиш
11
Рэшфорд
9
Кейн
24
Уилсон
24
Уилсон
9
Кейн
Остались в запасе
Уэльс
Англия
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
19
Мэйсон Маунт
АП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
19
Мэйсон Маунт
АП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Уэльс - Англия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Ахмад бин Али
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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