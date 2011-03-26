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Евро-2024
Уэльс - Англия
Уэльс - Англия: обзор матча 26 марта 2011
Уэльс
26.03.2011, суббота, 18:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 5 тур
0 : 2
Завершен
Англия
7'
Ф. Лэмпард (П)
15'
Д. Бент
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Англия
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
С. Паркер
Желтая карточка
Д. Коллинс
Желтая карточка
Г. Джонсон
Желтая карточка
К. Беллами
Желтая карточка
Д. Воган
Замена
С. Даунинг
️️️️
Д. Уилшир
Желтая карточка
Д. Ледли
Замена
Д. Милнер
️️️️
У. Руни
Замена
Ч. Эванс
️️️️
С. Морисон
Замена
Д. Воган
️️️️
Э. Кинг
Желтая карточка
Э. Крофтс
Желтая карточка
У. Руни
15'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бент
Пас отдал
Э. Янг
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Лэмпард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
0
Дэнни Коллинс
ЛЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ПЗ
0
Эндрю Крофтс
ЦП
10
Аарон Рэмзи
(К)
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
8
Энди Кинг
ПП
8
Крейг Беллами
ЦФ
9
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Спид
Англия
1
Джо Харт
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Джон Терри
(К)
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
17
Скотт Паркер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
18
Джек Уилшир
ПП
10
Уэйн Руни
ЦФ
9
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
0
Нил Ирдли
ПЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
16
Чед Эванс
ЦФ
Англия
23
Роберт Грин
ВР
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-4-2
1
Хеннесси
0
Коллинс
19
Коллинс
6
Уилльямс
2
Гантер
0
Крофтс
10
Рэмзи
16
Ледли
8
Кинг
9
Морисон
8
Беллами
3-2-3-2
1
Харт
18
Янг
5
Доусон
6
Терри
2
Джонсон
3
Коул
18
Уилшир
8
Лэмпард
17
Паркер
9
Бент
10
Руни
8
Кинг
0
Воган
0
Воган
8
Кинг
9
Морисон
16
Эванс
16
Эванс
9
Морисон
17
Паркер
16
Ягиелка
16
Ягиелка
17
Паркер
18
Уилшир
19
Даунинг
19
Даунинг
18
Уилшир
10
Руни
4
Милнер
4
Милнер
10
Руни
Остались в запасе
Уэльс
Англия
1
Боаз Майхилл
ВР
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
0
Нил Ирдли
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Гэри Спид
23
Роберт Грин
ВР
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
1
Боаз Майхилл
ВР
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
0
Нил Ирдли
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Остались в запасе
23
Роберт Грин
ВР
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гэри Спид
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Уэльс - Англия
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 17:55 (прямая)
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