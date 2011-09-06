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Англия - Уэльс
Англия - Уэльс: обзор матча 06 сентября 2011
Англия
06.09.2011, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 10 тур
1 : 0
Завершен
Уэльс
35'
Э. Янг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Уэльс
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
У. Руни
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Коллисон
Замена
А. Джонсон
️️️️
С. Даунинг
Замена
С. Паркер
️️️️
Ф. Лэмпард
Замена
Р. Эрншоу
️️️️
С. Морисон
ГОЛ! 1:0!
Э. Янг
Пас отдал
С. Даунинг
Желтая карточка
Д. Милнер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Гарет Бэрри
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Дарки Блэйк
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
0
Эндрю Крофтс
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
0
Джек Коллисон
ПП
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Спид
Англия
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Скотт Паркер
ЦП
19
Адам Джонсон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
0
Дэнни Коллинс
ЛЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Энди Кинг
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Роберт Эрншоу
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
3-2-4-1
1
Харт
15
Кэхилл
6
Терри
6
Смоллинг
3
Коул
18
Янг
15
Бэрри
8
Лэмпард
4
Милнер
19
Даунинг
10
Руни
4-4-1-1
1
Хеннесси
5
Блэйк
6
Уилльямс
2
Гантер
3
Тэйлор
0
Коллисон
0
Крофтс
16
Ледли
10
Рэмзи
11
Бэйл
9
Морисон
8
Лэмпард
17
Паркер
17
Паркер
8
Лэмпард
19
Даунинг
19
Джонсон
19
Джонсон
19
Даунинг
10
Руни
9
Кэрролл
9
Кэрролл
10
Руни
0
Коллисон
8
Кинг
8
Кинг
0
Коллисон
9
Морисон
18
Эрншоу
18
Эрншоу
9
Морисон
Остались в запасе
Англия
Уэльс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
1
Боаз Майхилл
ВР
0
Дэнни Коллинс
ЛЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Гэри Спид
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
1
Боаз Майхилл
ВР
0
Дэнни Коллинс
ЛЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Гэри Спид
Статистика матча Англия - Уэльс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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