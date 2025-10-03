Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Акрон» – «Зенит»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.50

03 октября 2025 8:09
Акрон - Зенит
04 окт. 2025, суббота 13:00 | Россия. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Победа «Зенита»
Сделать ставку

4 октября в Самаре на «Самара-Арене» состоится матч 11-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Акрон» примет «Зенит». Хозяева пытаются выбраться из зоны борьбы за выживание, тогда как гости продолжают набирать очки и стремятся укрепить позиции в верхней части таблицы.

«Акрон»

Тольяттинский клуб проводит непростую серию. После 10 туров у «Акрона» всего 7 очков и 14-е место. Команда не побеждает уже 8 игр подряд, и в обороне у коллектива серьезные проблемы: в последних 5 матчах они пропустили 13 мячей. Главная надежда – Артем Дзюба, который остается лидером атаки и забил 4 гола. Тем не менее даже с его активностью результативности команде не хватает: в среднем «Акрон» забивает менее одного мяча за игру.

«Зенит»

Питерский клуб после 10 туров располагается на 4-м месте с 19 очками и постепенно набирает форму. Подопечные Сергея Семака не проигрывают уже 6 игр подряд, а их атака демонстрирует высокий уровень. Максим Глушенков – лучший бомбардир команды с 8 мячами, а в последних пяти встречах «Зенит» забил 10 голов. Примечательно и то, что в обороне клуб действует довольно надежно, пропустив всего 3 гола за этот же период. Команда успешно чередует выступления в чемпионате и Кубке России, где также одержала победу над «Рубином».

Факты о командах

«Акрон»

  • 14-е место, 7 очков после 10 туров
  • Не побеждает 8 матчей подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Дзюба – 4 гола в сезоне

«Зенит»

  • 4-е место, 19 очков после 10 туров
  • Победы в 4 последних матчах
  • В среднем: 2.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Глушенков – 8 голов в сезоне

Личные встречи
20% (1)
40% (2)
40% (2)
5
Забитых мячей
13
1
В среднем за матч
2.6
2:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Акрон
1 : 1
04.10.2025
Зенит
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
1 : 2
07.12.2024
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
0 : 5
18.10.2024
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Зенит
5 : 1
02.10.2024
Акрон
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
1 : 1
27.08.2024
Зенит

Прогноз на матч «Акрон» – «Зенит»

Соперники находятся в совершенно разной форме: «Акрон» переживает кризис и играет без побед почти два месяца, в то время как «Зенит» уверенно набирает очки и показывает стабильность. Разница в классе и уровне исполнения очевидна. С большой долей вероятности гости возьмут инициативу с первых минут, а хозяевам будет крайне сложно противостоять атакующему прессингу и быстрой игре «Зенита». Учитывая разницу в результативности и надежности в обороне, можно ожидать уверенной победы питерской команды.

Рекомендации для прогноза

  • Победа «Зенита» – коэффициент 1.50
  • Индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 – коэффициент 1.70

1.50
Победа «Зенита»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Зенит Акрон
Другие прогнозы
06.10.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Челябинск - Енисей
Победа «Челябинска» с форой (-1)
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 