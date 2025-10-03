4 октября в Самаре на «Самара-Арене» состоится матч 11-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Акрон» примет «Зенит». Хозяева пытаются выбраться из зоны борьбы за выживание, тогда как гости продолжают набирать очки и стремятся укрепить позиции в верхней части таблицы.

«Акрон»

Тольяттинский клуб проводит непростую серию. После 10 туров у «Акрона» всего 7 очков и 14-е место. Команда не побеждает уже 8 игр подряд, и в обороне у коллектива серьезные проблемы: в последних 5 матчах они пропустили 13 мячей. Главная надежда – Артем Дзюба, который остается лидером атаки и забил 4 гола. Тем не менее даже с его активностью результативности команде не хватает: в среднем «Акрон» забивает менее одного мяча за игру.

«Зенит»

Питерский клуб после 10 туров располагается на 4-м месте с 19 очками и постепенно набирает форму. Подопечные Сергея Семака не проигрывают уже 6 игр подряд, а их атака демонстрирует высокий уровень. Максим Глушенков – лучший бомбардир команды с 8 мячами, а в последних пяти встречах «Зенит» забил 10 голов. Примечательно и то, что в обороне клуб действует довольно надежно, пропустив всего 3 гола за этот же период. Команда успешно чередует выступления в чемпионате и Кубке России, где также одержала победу над «Рубином».

Факты о командах

«Акрон»

14-е место, 7 очков после 10 туров

Не побеждает 8 матчей подряд

В среднем: 0.80 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Дзюба – 4 гола в сезоне

«Зенит»

4-е место, 19 очков после 10 туров

Победы в 4 последних матчах

В среднем: 2.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Глушенков – 8 голов в сезоне

Прогноз на матч «Акрон» – «Зенит»

Соперники находятся в совершенно разной форме: «Акрон» переживает кризис и играет без побед почти два месяца, в то время как «Зенит» уверенно набирает очки и показывает стабильность. Разница в классе и уровне исполнения очевидна. С большой долей вероятности гости возьмут инициативу с первых минут, а хозяевам будет крайне сложно противостоять атакующему прессингу и быстрой игре «Зенита». Учитывая разницу в результативности и надежности в обороне, можно ожидать уверенной победы питерской команды.

Рекомендации для прогноза