«Балтика» – «Акрон»: прогноз и ставки на матч 1 октября 2025 с коэффициентом 1.75

30 сентября 2025 7:42
Балтика - Акрон
01 окт. 2025, среда 20:30 | Россия. Кубок, группа D, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Балтики»
Сделать ставку

1 октября в Калининграде пройдет матч пятого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России, где «Балтика» примет «Акрон». Оба клуба не показывают высокой результативности в атаке, но их текущая форма в обороне и предматчевые показатели позволяют выделить хозяев в качестве более стабильного коллектива.

«Балтика»

Калининградцы подходят к игре после непростой серии матчей, где удалось показать достойную выносливость, особенно в кубковой дуэли с ЦСКА (1:1 и победа по пенальти). Команда играет прагматично, делая акцент на оборону: всего 2 пропущенных гола в пяти последних встречах и в среднем 0.40 за игру. Однако атака работает не так эффективно – лишь 3 забитых мяча в тех же пяти встречах. Несмотря на скромные показатели впереди, «Балтика» не проигрывает в 7 из 8 матчей против «Акрона», что дает психологическое преимущество.

«Акрон»

Тольяттинцы находятся в крайне сложной ситуации. В пяти последних матчах они забили всего 4 гола при 12 пропущенных, а их оборона выглядит нестабильно, допуская в среднем 2.40 гола за игру. Команда не выигрывает уже 8 встреч подряд, а в Кубке России вновь разочаровала, уступив «Локомотиву» (1:3). Проблемы начинаются уже в центре поля, и слабая реализация моментов не позволяет компенсировать регулярные ошибки в защите. На выезде «Акрон» также испытывает трудности, что делает предстоящий поединок особенно непростым.

Факты о командах

«Балтика»

  • Пропускает в 4 последних матчах Кубка России.
  • В среднем 0.40 пропущенных гола за 5 игр.
  • В 7 из 8 матчей против «Акрона» не проигрывала.
  • Забивает немного – всего 0.60 гола за игру в последних встречах.

«Акрон»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах.
  • Пропускает в 12 играх подряд.
  • В среднем 2.40 пропущенных гола за последние 5 игр.
  • Слабая атакующая статистика – 0.80 гола за игру.

Личные встречи
63% (5)
25% (2)
13% (1)
12
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
0.5
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Акрон
0 : 2
31.08.2025
Балтика
Россия. Кубок, 1 тур
Акрон
2 : 1
29.07.2025
Балтика
Россия. Первая лига, 23 тур
Балтика
1 : 1
19.03.2023
Акрон
Россия. Первая лига, 7 тур
Акрон
1 : 3
27.08.2022
Балтика
Россия. ФНЛ, 22 тур
Балтика
2 : 0
13.11.2021
Акрон
Россия. ФНЛ, 4 тур
Акрон
0 : 0
31.07.2021
Балтика
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0 : 2
05.12.2020
Балтика
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
1 : 0
30.08.2020
Акрон
Показать все

Прогноз на матч «Балтика» – «Акрон»

Исходя из статистики и текущего состояния команд, преимущество на стороне «Балтики». Хозяева умеют грамотно выстраивать оборону и действовать от соперника, тогда как у «Акрона» наблюдаются системные проблемы в защите. Вероятно, матч пройдет в закрытой манере с небольшим количеством забитых мячей. Наиболее логично рассматривать победу «Балтики» или ставки на низкий тотал.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Балтики» – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

1.75
Победа «Балтики»
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Акрон Балтика
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
