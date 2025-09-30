1 октября в Калининграде пройдет матч пятого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России, где «Балтика» примет «Акрон». Оба клуба не показывают высокой результативности в атаке, но их текущая форма в обороне и предматчевые показатели позволяют выделить хозяев в качестве более стабильного коллектива.

«Балтика»

Калининградцы подходят к игре после непростой серии матчей, где удалось показать достойную выносливость, особенно в кубковой дуэли с ЦСКА (1:1 и победа по пенальти). Команда играет прагматично, делая акцент на оборону: всего 2 пропущенных гола в пяти последних встречах и в среднем 0.40 за игру. Однако атака работает не так эффективно – лишь 3 забитых мяча в тех же пяти встречах. Несмотря на скромные показатели впереди, «Балтика» не проигрывает в 7 из 8 матчей против «Акрона», что дает психологическое преимущество.

«Акрон»

Тольяттинцы находятся в крайне сложной ситуации. В пяти последних матчах они забили всего 4 гола при 12 пропущенных, а их оборона выглядит нестабильно, допуская в среднем 2.40 гола за игру. Команда не выигрывает уже 8 встреч подряд, а в Кубке России вновь разочаровала, уступив «Локомотиву» (1:3). Проблемы начинаются уже в центре поля, и слабая реализация моментов не позволяет компенсировать регулярные ошибки в защите. На выезде «Акрон» также испытывает трудности, что делает предстоящий поединок особенно непростым.

Факты о командах

«Балтика»

Пропускает в 4 последних матчах Кубка России.

В среднем 0.40 пропущенных гола за 5 игр.

В 7 из 8 матчей против «Акрона» не проигрывала.

Забивает немного – всего 0.60 гола за игру в последних встречах.

«Акрон»

Не выигрывает в 8 последних матчах.

Пропускает в 12 играх подряд.

В среднем 2.40 пропущенных гола за последние 5 игр.

Слабая атакующая статистика – 0.80 гола за игру.

Прогноз на матч «Балтика» – «Акрон»

Исходя из статистики и текущего состояния команд, преимущество на стороне «Балтики». Хозяева умеют грамотно выстраивать оборону и действовать от соперника, тогда как у «Акрона» наблюдаются системные проблемы в защите. Вероятно, матч пройдет в закрытой манере с небольшим количеством забитых мячей. Наиболее логично рассматривать победу «Балтики» или ставки на низкий тотал.

Рекомендованные ставки