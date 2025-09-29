30 сентября на стадионе «Велодром» состоится матч второго тура Лиги чемпионов, в котором «Марсель» примет «Аякс». Французский клуб стремится закрепить результат после побед в Лиге 1, тогда как голландцы ищут стабильность на фоне неудачного старта в Европе.

«Марсель»

Французский клуб начал групповой этап поражением от «Реала» (1:2), но в целом демонстрирует уверенную игру. В последних матчах Лиги 1 команда обыграла «ПСЖ» (1:0) и «Страсбур» (2:1), а также разгромила «Лорьян» (4:0). В пяти последних встречах «Марсель» забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч), а пропустил только 4 (0.80 за игру). На своeм поле коллектив особенно силeн – серия из 4 домашних побед подряд с общим счeтом 9:1.

«Аякс»

Амстердамцы проиграли на старте «Интеру» (0:2), но в чемпионате действуют результативно. За последние 5 матчей команда забила 8 мячей, однако при этом пропустила 7, что указывает на проблемы в обороне. «Аякс» регулярно создаeт моменты, но нестабилен: ничья с «Волендамом» (1:1) и упущенные очки в матче с ПСВ (2:2) показывают, что команда склонна к потере концентрации. Тем не менее атака остаeтся сильной – в среднем 1.60 забитого за игру и серия из 8 матчей, где команда отличалась.

Факты о командах

«Марсель»

Побеждает в 4 последних матчах дома.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 встреч).

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Забивает в 4 матчах подряд.

«Аякс»

Забивает в 8 из 10 последних матчей.

Пропускает в 5 последних матчах.

В среднем: 1.60 забитого и 1.40 пропущенного за игру.

Набрал очки в 8 из 10 последних матчей.

Прогноз на матч «Марсель» – «Аякс»

Игра обещает быть открытой. «Марсель» дома играет стабильно и редко позволяет соперникам много создавать. «Аякс» же демонстрирует яркую атаку, но при этом неустойчив в обороне. Французский клуб будет контролировать игру, но у голландцев есть все шансы на гол благодаря мощным атакующим связкам. Наиболее вероятным сценарием выглядит матч с обменом голами, где хозяева будут ближе к победе.

Рекомендованные ставки