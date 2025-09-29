Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Марсель» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 30 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

29 сентября 2025 10:37
Марсель - Аякс
30 сент. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют
Сделать ставку

30 сентября на стадионе «Велодром» состоится матч второго тура Лиги чемпионов, в котором «Марсель» примет «Аякс». Французский клуб стремится закрепить результат после побед в Лиге 1, тогда как голландцы ищут стабильность на фоне неудачного старта в Европе.

«Марсель»

Французский клуб начал групповой этап поражением от «Реала» (1:2), но в целом демонстрирует уверенную игру. В последних матчах Лиги 1 команда обыграла «ПСЖ» (1:0) и «Страсбур» (2:1), а также разгромила «Лорьян» (4:0). В пяти последних встречах «Марсель» забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч), а пропустил только 4 (0.80 за игру). На своeм поле коллектив особенно силeн – серия из 4 домашних побед подряд с общим счeтом 9:1.

«Аякс»

Амстердамцы проиграли на старте «Интеру» (0:2), но в чемпионате действуют результативно. За последние 5 матчей команда забила 8 мячей, однако при этом пропустила 7, что указывает на проблемы в обороне. «Аякс» регулярно создаeт моменты, но нестабилен: ничья с «Волендамом» (1:1) и упущенные очки в матче с ПСВ (2:2) показывают, что команда склонна к потере концентрации. Тем не менее атака остаeтся сильной – в среднем 1.60 забитого за игру и серия из 8 матчей, где команда отличалась.

Факты о командах

«Марсель»

  • Побеждает в 4 последних матчах дома.
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 встреч).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Забивает в 4 матчах подряд.

«Аякс»

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей.
  • Пропускает в 5 последних матчах.
  • В среднем: 1.60 забитого и 1.40 пропущенного за игру.
  • Набрал очки в 8 из 10 последних матчей.

Личные встречи
50% (2)
50% (2)
0% (0)
11
Забитых мячей
9
2.75
В среднем за матч
2.25
4:3
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Лига Европы, 5 тур
Марсель
4 : 3
30.11.2023
Аякс
Лига Европы, 1 тур
Аякс
3 : 3
21.09.2023
Марсель
Кубок УЕФА, 1/8 финала
Аякс
2 : 2
18.03.2009
Марсель
Кубок УЕФА, 1/8 финала
Марсель
2 : 1
12.03.2009
Аякс

Прогноз на матч «Марсель» – «Аякс»

Игра обещает быть открытой. «Марсель» дома играет стабильно и редко позволяет соперникам много создавать. «Аякс» же демонстрирует яркую атаку, но при этом неустойчив в обороне. Французский клуб будет контролировать игру, но у голландцев есть все шансы на гол благодаря мощным атакующим связкам. Наиболее вероятным сценарием выглядит матч с обменом голами, где хозяева будут ближе к победе.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Победа «Марселя» – коэффициент 2.05

1.85
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Аякс Марсель
Другие прогнозы
30.09.2025
18:00
1.65
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Рубин - Зенит
Победа «Зенита»
30.09.2025
19:45
1.63
Лига чемпионов, 2 тур
Аталанта - Брюгге
Тотал больше 2.5 голов
30.09.2025
19:45
1.55
Лига чемпионов, 2 тур
Кайрат - Реал
Победа «Реал» и тотал больше 2.5 голов
30.09.2025
20:30
1.57
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Ахмат - Оренбург
Победа «Ахмата»
30.09.2025
20:30
2.10
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
Краснодар - Динамо
Обе забьют
30.09.2025
22:00
1.75
Лига чемпионов, 2 тур
Галатасарай - Ливерпуль
Обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 