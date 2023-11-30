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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Аякс
Марсель - Аякс: обзор матча 30 ноября 2023
Марсель
30.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 5 тур
4 : 3
Завершен
Аякс
9'
П. Обамеянг (П)
26'
Ч. Мбемба
47'
П. Обамеянг
90+3'
П. Обамеянг (П)
10'
Б. Бробби
30'
Б. Бробби
79'
Ч. Акпом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Аякс
90'
+8
Желтая карточка
Й. Хато
90'
+7
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
Б. Бробби
Замена
Б. Мейте
️️️️
П. Обамеянг
90'
+5
90'
+4
Замена
Д. Банел
️️️️
Б. Тахирович
90'
+3
Желтая карточка
Д. Ренш
ГОЛ с пенальти! 4:3!
П. Обамеянг
90'
+3
Желтая карточка
И. Сарр
90'
Замена
М. Мурильо
️️️️
Р. Лоди
87'
Замена
А. Унаи
️️️️
А. Арит
87'
Замена
Витинья
️️️️
Ж. Верету
87'
79'
ГОЛ! 3:3!
Ч. Акпом
Пас отдал
К. Хлинссон
77'
Замена
А. Марта
️️️️
Б. Соса
77'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
К. Тэйлор
76'
Желтая карточка
К. Хлинссон
71'
Желтая карточка
К. Тэйлор
Желтая карточка
Р. Лоди
69'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Х. Корреа
66'
63'
Красная карточка
С. Бергейс
ГОЛ! 3:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Арит
47'
46'
Замена
К. Хлинссон
️️️️
К. Форбш
30'
ГОЛ! 2:2!
Б. Бробби
Пас отдал
С. Бергейс
ГОЛ! 2:1!
Ч. Мбемба
Пас отдал
Ж. Клосс
26'
10'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бробби
Пас отдал
С. Бергейс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Обамеянг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
(К)
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
(К)
ЛВ
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
14
Кристиан Хлинссон
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
42
Ар'жани Марта
ЦФ
34
Джейдон Банел
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
4-2-2-2
13
Лопес
6
Лоди
99
Мбемба
2
Жиго
92
Клосс
19
Кондогбиа
17
Верету
77
Арит
7
Сарр
7
Обамеянг
32
Корреа
4-3-2-1
1
Рамай
3
Гаеи
2
Ренш
21
Хато
3
Соса
23
Бергейс
24
Тэйлор
4
Тахирович
9
Форбш
34
Бергвейн
9
Бробби
6
Лоди
62
Мурильо
62
Мурильо
6
Лоди
7
Обамеянг
18
Мейте
18
Мейте
7
Обамеянг
77
Арит
21
Унаи
21
Унаи
77
Арит
32
Корреа
7
Ндиайе
7
Ндиайе
32
Корреа
17
Верету
9
Витинья
9
Витинья
17
Верету
9
Бробби
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
9
Бробби
9
Форбш
14
Хлинссон
14
Хлинссон
9
Форбш
24
Тэйлор
29
Акпом
29
Акпом
24
Тэйлор
3
Соса
42
Марта
42
Марта
3
Соса
4
Тахирович
34
Банел
34
Банел
4
Тахирович
Остались в запасе
Марсель
Аякс
36
Рубен Бланко
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
28
Херонимо Рульи
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Марсель - Аякс
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Велодром
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