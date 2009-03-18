Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аякс - Марсель
Аякс - Марсель: обзор матча 18 марта 2009
Аякс
18.03.2009, среда, 22:45
Кубок УЕФА, 1/8 финала
2 : 2
Завершен
Марсель
34'
Э. Эно
76'
М. Сулеймани
36'
М. Ньянг
109'
Т. Мирс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Аякс - Марсель
Красная карточка
Б. Силва
120'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Э. Эно
112'
109'
ГОЛ! 2:2!
Т. Мирс
Пас отдал
М. Самасса
Замена
Д. Цвитанич
️️️️
М. Сулеймани
105'
+1
104'
Желтая карточка
Ж. Родригес
Замена
Леонардо
️️️️
И. Айссати
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Б. Коне
ГОЛ! 2:1!
М. Сулеймани
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
М. Самасса
️️️️
М. Ньянг
Замена
К. Зиани
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
М. Ньянг
ГОЛ! 1:1!
М. Ньянг
Пас отдал
Б. Коне
ГОЛ! 1:0!
Э. Эно
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
В. Хилтон
15'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
23
Олегер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Бруно Силва
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
21
Эйонг Эно
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ПВ
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марко ван Бастен
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
44
Жульен Родригес
(К)
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЛВ
8
Бенуа Шейру
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Бакари Коне
ПВ
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Аякс
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
30
Леонардо
ЦФ
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
12
Дарио Цвитанич
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Марсель
1
Руди Риу
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
15
Карим Зиани
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
3-1-3-1-1
1
Вермеер
23
Олегер
23
Алдервейрелд
20
Силва
21
Эно
10
Сулеймани
14
Айссати
6
Анита
18
Эмануэльсон
9
Суарес
4-2-3-1
30
Манданда
4
Мирс
44
Родригес
4
Хилтон
0
Тайво
8
Шейру
19
М'Бами
14
Коне
28
Вальбуэна
7
Зенден
76
Ньянг
14
Айссати
30
Леонардо
30
Леонардо
14
Айссати
21
Эно
6
Де Йонг
6
Де Йонг
21
Эно
10
Сулеймани
12
Цвитанич
12
Цвитанич
10
Сулеймани
28
Вальбуэна
15
Зиани
15
Зиани
28
Вальбуэна
14
Коне
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
14
Коне
76
Ньянг
16
Самасса
16
Самасса
76
Ньянг
Остались в запасе
Аякс
Марсель
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Марко ван Бастен
1
Руди Риу
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Марко ван Бастен
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Аякс - Марсель
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Помощники судьи:
Сенке Глиндеманн
Кристоф Борнхорст (оба - Германия)
Делегат:
Серджио Ди Чезаре (Италия)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Аякс
Марсель
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+