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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Марсель
Аякс - Марсель: обзор матча 21 сентября 2023
Аякс
21.09.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
3 : 3
Завершен
Марсель
9'
К. Форбш
20'
С. Бергейс
52'
К. Тэйлор
23'
Ж. Клосс
38'
П. Обамеянг
78'
П. Обамеянг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Марсель
90'
+7
Желтая карточка
С. Жиго
Замена
Г. Авила
️️️️
К. Форбш
90'
+3
Замена
Я. Медич
️️️️
С. Бергвейн
90'
+3
Вторая желтая
С. Фос
90'
+1
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
С. Бергейс
84'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Бробби
84'
80'
Замена
Ф. Режис Муг
️️️️
А. Арит
80'
Замена
Л. Балерди
️️️️
Р. Лоди
79'
Замена
Х. Корреа
️️️️
П. Обамеянг
78'
ГОЛ! 3:3!
П. Обамеянг
Пас отдал
Ж. Верету
65'
Замена
Витинья
️️️️
Ж. Кондогбиа
65'
Замена
Ж. Верету
️️️️
И. Ндиайе
Желтая карточка
С. Фос
55'
ГОЛ! 3:2!
К. Тэйлор
Пас отдал
К. Форбш
52'
Замена
С. Фос
️️️️
Б. Тахирович
46'
38'
ГОЛ! 2:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Арит
23'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Клосс
Пас отдал
А. Арит
Желтая карточка
С. Бергейс
22'
ГОЛ! 2:0!
С. Бергейс
Пас отдал
Б. Соса
20'
ГОЛ! 1:0!
К. Форбш
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
4
Бенжамин Тахирович
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
34
Стевен Бергвейн
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
9
Карлуш Форбш
ЦФ
Главный тренер
Морис Стейн
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Аззедин Унаи
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Жак Абардонадо
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гортер
3
Соса
6
Шутало
21
Хато
3
Гаеи
4
Тахирович
23
Бергейс
24
Тэйлор
34
Бергвейн
9
Форбш
9
Бробби
4-1-3-1-1
13
Лопес
92
Клосс
99
Мбемба
2
Жиго
6
Лоди
21
Унаи
21
Ронжье
19
Кондогбиа
7
Ндиайе
77
Арит
7
Обамеянг
9
Форбш
13
Авила
13
Авила
9
Форбш
34
Бергвейн
18
Медич
18
Медич
34
Бергвейн
4
Тахирович
55
Фос
55
Фос
4
Тахирович
23
Бергейс
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
23
Бергейс
9
Бробби
29
Акпом
29
Акпом
9
Бробби
6
Лоди
26
Балерди
26
Балерди
6
Лоди
7
Ндиайе
17
Верету
17
Верету
7
Ндиайе
77
Арит
77
Муг
77
Муг
77
Арит
7
Обамеянг
32
Корреа
32
Корреа
7
Обамеянг
19
Кондогбиа
9
Витинья
9
Витинья
19
Кондогбиа
Остались в запасе
Аякс
Марсель
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
22
Мика Годтс
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Морис Стейн
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
Главный тренер
Жак Абардонадо
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
22
Мика Годтс
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
Главный тренер
Морис Стейн
Главный тренер
Жак Абардонадо
Статистика матча Аякс - Марсель
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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