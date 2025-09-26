Введите ваш ник на сайте
«Мальорка» – «Алавес»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

26 сентября 2025 8:14
Мальорка - Алавес
27 сент. 2025, суббота 19:30 | Испания. Примера, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

На стадионе «Сон Моиш» состоится встреча 7 тура испанской Ла Лиги, где «Мальорка» попытается прервать неудачную серию, а «Алавес» рассчитывает закрепиться в середине таблицы.

«Мальорка»

Клуб из Пальмы переживает тяжелый отрезок: всего 2 очка после шести туров и 19 место в таблице. Последний матч против «Реал Сосьедада» завершился поражением 0:1. Основная проблема команды – слабая реализация моментов и нестабильная оборона. «Мальорка» не побеждает уже 9 матчей подряд в Ла Лиге и пропускает в каждом из шести последних туров. При этом у команды есть яркий лидер атаки – Ведат Мурики, который забил 4 гола в 5 матчах и остаeтся главным оружием хозяев. В последних 5 играх «Мальорка» забила 5 мячей, но при этом пропустила 8, что лишь подтверждает несбалансированность игры.

«Алавес»

«Алавес» стартовал лучше: 8 очков после шести туров и 10 место в турнирной таблице. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Хетафе» (1:1). Подопечные Луиса Гарсии Плазы отличаются дисциплинированной игрой в обороне и способны доставить соперникам немало проблем. В последних 4 турах «Алавес» обязательно забивает, а в 5 последних играх команда отличилась 4 раза и пропустила 5 мячей. Лидером атаки стал Карлос Висенте, на счету которого 2 гола.

Факты о командах

«Мальорка»

  • Не выигрывает в 9 матчах подряд в Ла Лиге.
  • Пропускает в 6 последних турах.
  • В среднем 1 гол за матч в последних 5 встречах.

«Алавес»

  • Забивает в 4 последних турах.
  • В среднем 0.8 гола за игру в последних матчах.
  • Пропускает в 5 из 7 последних встреч.

Личные встречи
33% (4)
33% (4)
33% (4)
8
Забитых мячей
9
0.67
В среднем за матч
0.75
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
1 : 1
02.03.2025
Алавес
Испания. Примера, 12 тур
Алавес
1 : 0
01.11.2024
Мальорка
Испания. Примера, 26 тур
Алавес
1 : 1
24.02.2024
Мальорка
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
0 : 0
03.12.2023
Алавес
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
2 : 1
19.04.2022
Алавес
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 1
21.08.2021
Мальорка
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
1 : 0
15.02.2020
Алавес
Испания. Примера, 7 тур
Алавес
2 : 0
29.09.2019
Мальорка
Испания. Сегунда, 36 тур
Мальорка
0 : 0
30.04.2016
Алавес
Испания. Сегунда, 15 тур
Алавес
1 : 0
28.11.2015
Мальорка
Испания. Сегунда, 29 тур
Алавес
2 : 0
14.03.2015
Мальорка
Испания. Сегунда, 8 тур
Мальорка
2 : 0
11.10.2014
Алавес
Показать все

Прогноз на матч «Мальорка» – «Алавес»

Игра обещает быть напряжeнной, ведь обе команды далеки от стабильности. «Мальорка» будет искать шанс прервать серию неудач при поддержке домашних трибун, но уязвимая оборона хозяев может снова стать проблемой. «Алавес» выглядит более собранным и прагматичным, что может помочь им увезти очки. При этом обе команды способны забить: «Мальорка» опирается на Мурики, а «Алавес» стабильно создаeт моменты в каждом туре. Наиболее вероятным сценарием выглядит результативный матч с обменом голами, где небольшое преимущество может быть у гостей.

Рекомендации по ставкам

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Двойной шанс «Алавеса» (X2) – коэффициент 1.65

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Алавес Мальорка
18+
18+
