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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Мальорка
Алавес - Мальорка: обзор матча 01 ноября 2024
Алавес
01.11.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
76'
Х. Гуриди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Мальорка
90'
+3
Желтая карточка
Х. Копете
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Кике
90'
+2
Замена
К. Мартин
️️️️
А. Реббах
90'
+1
Замена
Стоичков
️️️️
Х. Гуриди
80'
79'
Замена
Д. Луна
️️️️
Д. Родригес
79'
Замена
Абдон
️️️️
О. Маскарель
ГОЛ! 1:0!
Х. Гуриди
76'
69'
Замена
А. Санчес
️️️️
Р. Наварро
68'
Замена
С. Дардер
️️️️
К. Ларин
57'
Замена
В. Мурики
️️️️
Шикинью
53'
Желтая карточка
Шикинью
Желтая карточка
А. Абкар
44'
Замена
А. Гевара
️️️️
К. Бенавидес
17'
Желтая карточка
Кике
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
(К)
ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Сивера
23
Санчес
5
Абкар
5
Пика
14
Теналья
23
Бенавидес
8
Бланко
18
Гуриди
21
Реббах
7
Висенте
19
Кике
4-1-2-2-1
13
Роман
24
Маффео
21
Раильо
3
Копете
3
Латорре
8
Маскарель
23
Наварро
8
Морланес
17
Фернандес
14
Родригес
9
Ларин
23
Бенавидес
6
Гевара
6
Гевара
23
Бенавидес
19
Кике
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Кике
18
Гуриди
19
Стоичков
19
Стоичков
18
Гуриди
21
Реббах
77
Мартин
77
Мартин
21
Реббах
23
Наварро
6
Санчес
6
Санчес
23
Наварро
9
Ларин
10
Дардер
10
Дардер
9
Ларин
14
Родригес
14
Луна
14
Луна
14
Родригес
10
Шикинью
10
Шикинью
Шикинью
19
Мурики
19
Мурики
Шикинью
8
Маскарель
9
Абдон
9
Абдон
8
Маскарель
Остались в запасе
Алавес
Мальорка
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
17
Томас Конечны
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
17
Томас Конечны
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Алавес - Мальорка
3
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
19
12
Офсайды
0
3
Количество передач
323
305
Сейвы
2
2
Точность передач %
70
73
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.51
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
- : -
04.12.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
0 : 0
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Мендисорроса
Посещаемость:
17212 из 19900 зрителей (86%)
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