Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Алавес
Мальорка - Алавес: обзор матча 03 декабря 2023
Мальорка
03.12.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 0
Завершен
Алавес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Алавес
Желтая карточка
М. Морланес
90'
+7
Замена
Х. Льябрес
️️️️
А. Ндиайе
86'
83'
Замена
К. Бенавидес
️️️️
А. Гевара
83'
Замена
Кике
️️️️
С. Омородион
Замена
П. Маффео
️️️️
Д. Гонсалес
76'
75'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Х. Гуриди
75'
Замена
Р. Дуарте
️️️️
Л. Риоха
72'
Желтая карточка
А. Абкар
67'
Замена
А. Сола
️️️️
А. Реббах
Замена
М. Морланес
️️️️
С. Кошта
67'
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Коста
67'
Желтая карточка
С. Кошта
46'
Замена
К. Ларин
️️️️
А. Санчес
46'
Желтая карточка
А. Ндиайе
36'
27'
Желтая карточка
А. Гевара
Желтая карточка
А. Санчес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
11
Луис Риоха
(К)
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Даниэль Луна
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
34
Pau Mascaró
ЦФ
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
10
Янис Хаджи
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
19
Кике
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Райкович
24
Коста
21
Раильо
24
Вальент
20
Гонсалес
11
Кошта
8
Маскарель
6
Санчес
10
Дардер
21
Ндиайе
9
Абдон
4-3-2-1
1
Сивера
2
Горосабель
5
Абкар
16
Марин
16
Лопес
6
Гевара
8
Бланко
18
Гуриди
21
Реббах
11
Риоха
9
Омородион
24
Коста
3
Латорре
3
Латорре
24
Коста
20
Гонсалес
24
Маффео
24
Маффео
20
Гонсалес
21
Ндиайе
19
Льябрес
19
Льябрес
21
Ндиайе
11
Кошта
8
Морланес
8
Морланес
11
Кошта
6
Санчес
9
Ларин
9
Ларин
6
Санчес
11
Риоха
5
Дуарте
5
Дуарте
11
Риоха
21
Реббах
20
Сола
20
Сола
21
Реббах
6
Гевара
23
Бенавидес
23
Бенавидес
6
Гевара
18
Гуриди
10
Хаджи
10
Хаджи
18
Гуриди
9
Омородион
19
Кике
19
Кике
9
Омородион
Остались в запасе
Мальорка
Алавес
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Даниэль Луна
ЦП
34
Pau Mascaró
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
70
Хебер Алькаин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Даниэль Луна
ЦП
34
Pau Mascaró
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
70
Хебер Алькаин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Мальорка - Алавес
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Хорхе Фигероа Васкес
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Мальорка
Алавес
Ла Лига Испании: шансы «Реала» и «Алавеса» на победу в матче 14 тура
09:38
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Ла Лига Испании: шансы «Реала» и «Алавеса» на победу в матче 14 тура
09:38
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+