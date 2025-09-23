24 сентября на стадионе «Центральный» в Гомеле состоится встреча 17-го тура Высшей лиги Беларуси, в которой хозяева примут гродненский «Неман». Команды подходят к матчу в разной турнирной ситуации, но обе показывают нестабильные результаты, что делает игру особенно непредсказуемой.

«Гомель»

Коллектив идeт на 11-й позиции с 23 очками после 20 туров. В последних матчах команда сумела наладить игру, не проигрывая три тура подряд, включая победу над «Витебском» и ничьи с «Ислочью» и «Минском». «Гомель» отличается стабильной результативностью – команда забивает в шести матчах подряд, но при этом уязвима в обороне: 7 пропущенных мячей в пяти последних встречах. Лучший бомбардир Евгений Барсуков забил 5 голов в сезоне и остаeтся важной фигурой атаки. В среднем «Гомель» забивает 1.2 гола за игру и пропускает 1.4, что подчеркивает баланс между атакующей активностью и слабой защитой.

«Неман»

Гродненцы занимают 8-е место, имея 31 очко после 18 туров. Последний матч против «МЛ Витебска» закончился победой 3:1, но перед этим команда потерпела несколько неудач, включая поражения от «Молодечно» и «Динамо Брест». «Неман» испытывает серьeзные трудности в обороне – 11 пропущенных мячей за последние пять встреч, в среднем по 2.2 за игру. При этом в атаке команда действует умеренно эффективно: 5 голов за тот же период. Лидером нападения является Павел Савицкий с 6 голами, однако общая результативность команды нестабильна, особенно в выездных матчах, где «Неман» проиграл последние четыре встречи подряд.

Факты о командах

«Гомель»

Не проигрывает в трeх последних турах.

Забивает в шести матчах подряд.

В среднем: 1.2 забито и 1.4 пропущено за пять игр.

Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

«Неман»

Проиграл 4 последних матча на выезде в чемпионате.

В среднем: 1.0 забито и 2.2 пропущено за пять игр.

Пропускает в пяти последних матчах.

Победа в последнем туре над «МЛ Витебском» 3:1.

Прогноз на матч «Гомель» – «Неман»

Обе команды демонстрируют нестабильность, но «Гомель» выглядит более уверенно в последних турах. Хозяева стабильно забивают и используют фактор своего поля, в то время как «Неман» крайне слабо выступает на выезде. При этом и у «Гомеля», и у гостей есть проблемы в обороне, что делает вероятным сценарий с обменом голами. Однако, учитывая серию поражений «Немана» на выезде и текущую форму хозяев, перевес в этом матче стоит отдать именно «Гомелю».

Рекомендованные ставки