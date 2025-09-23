Введите ваш ник на сайте
«Гомель» – «Неман»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 6.2

23 сентября 2025 10:31
Гомель - Неман
24 сент. 2025, среда 19:00 | Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
6.20
Победа «Гомеля»
Сделать ставку

24 сентября на стадионе «Центральный» в Гомеле состоится встреча 17-го тура Высшей лиги Беларуси, в которой хозяева примут гродненский «Неман». Команды подходят к матчу в разной турнирной ситуации, но обе показывают нестабильные результаты, что делает игру особенно непредсказуемой.

«Гомель»

Коллектив идeт на 11-й позиции с 23 очками после 20 туров. В последних матчах команда сумела наладить игру, не проигрывая три тура подряд, включая победу над «Витебском» и ничьи с «Ислочью» и «Минском». «Гомель» отличается стабильной результативностью – команда забивает в шести матчах подряд, но при этом уязвима в обороне: 7 пропущенных мячей в пяти последних встречах. Лучший бомбардир Евгений Барсуков забил 5 голов в сезоне и остаeтся важной фигурой атаки. В среднем «Гомель» забивает 1.2 гола за игру и пропускает 1.4, что подчеркивает баланс между атакующей активностью и слабой защитой.

«Неман»

Гродненцы занимают 8-е место, имея 31 очко после 18 туров. Последний матч против «МЛ Витебска» закончился победой 3:1, но перед этим команда потерпела несколько неудач, включая поражения от «Молодечно» и «Динамо Брест». «Неман» испытывает серьeзные трудности в обороне – 11 пропущенных мячей за последние пять встреч, в среднем по 2.2 за игру. При этом в атаке команда действует умеренно эффективно: 5 голов за тот же период. Лидером нападения является Павел Савицкий с 6 голами, однако общая результативность команды нестабильна, особенно в выездных матчах, где «Неман» проиграл последние четыре встречи подряд.

Факты о командах

«Гомель»

  • Не проигрывает в трeх последних турах.
  • Забивает в шести матчах подряд.
  • В среднем: 1.2 забито и 1.4 пропущено за пять игр.
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

«Неман»

  • Проиграл 4 последних матча на выезде в чемпионате.
  • В среднем: 1.0 забито и 2.2 пропущено за пять игр.
  • Пропускает в пяти последних матчах.
  • Победа в последнем туре над «МЛ Витебском» 3:1.

Личные встречи
16% (5)
35% (11)
48% (15)
25
Забитых мячей
43
0.81
В среднем за матч
1.39
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
0 : 1
30.03.2025
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Неман
1 : 0
11.08.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Неман
2 : 2
22.08.2023
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Гомель
3 : 3
09.04.2023
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Неман
3 : 0
30.10.2022
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Гомель
0 : 0
03.07.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Неман
1 : 0
15.08.2021
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Гомель
2 : 0
11.04.2021
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Неман
1 : 1
19.07.2019
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Гомель
2 : 3
29.03.2019
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Неман
2 : 0
01.10.2018
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Гомель
0 : 2
21.05.2018
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
3 : 0
21.10.2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Гомель
2 : 2
03.06.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Неман
1 : 0
09.08.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Гомель
0 : 0
18.04.2015
Неман
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Гомель
0 : 2
03.08.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
1 : 1
15.05.2014
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
1 : 2
10.11.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Гомель
0 : 1
30.09.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
2 : 0
10.08.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Гомель
2 : 0
17.05.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Гомель
0 : 1
17.11.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Гомель
1 : 1
26.08.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Неман
1 : 1
18.05.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Неман
2 : 2
23.10.2011
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Гомель
1 : 0
13.08.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
0 : 0
15.05.2011
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 14 тур
Гомель
0 : 3
02.08.2009
Неман
Чемпионат Белоруссии, 1 тур
Неман
1 : 0
04.04.2009
Гомель
Показать все

Прогноз на матч «Гомель» – «Неман»

Обе команды демонстрируют нестабильность, но «Гомель» выглядит более уверенно в последних турах. Хозяева стабильно забивают и используют фактор своего поля, в то время как «Неман» крайне слабо выступает на выезде. При этом и у «Гомеля», и у гостей есть проблемы в обороне, что делает вероятным сценарий с обменом голами. Однако, учитывая серию поражений «Немана» на выезде и текущую форму хозяев, перевес в этом матче стоит отдать именно «Гомелю».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Гомеля» – коэффициент 6.2
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

6.20
Победа «Гомеля»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Неман Гомель
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 