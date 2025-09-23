Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«СКА-Хабаровск» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 7.00

23 сентября 2025 8:00
СКА-Хабаровск - Родина
24 сент. 2025, среда 12:00 | Россия. Кубок, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
7.00
Ничья со счетом 1:1
Сделать ставку

В среду, 24 сентября, в 4-м раунде Пути регионов Кубка России встречаются СКА-Хабаровск и «Родина». Игра состоится в Хабаровске, начало – в 12:00 (мск).

СКА-Хабаровск

Команда Алексея Поддубского идет на 11-й позиции в Первой лиге, набрав 13 очков. Наивысшее достижение команды в Кубке России – выход в 1/4 финала в 2017-м году.

Последние результаты СКА-Хабаровск в Первой лиге:

«Родина»

«Родина» под руководством Хуана Диаса набрала 16 очков в 11 играх Первой лиги и занимает 7-е место в таблице. Наивысшее достижение в Кубке России – выход в 1/16 Пути регионов в 2022-м году.

Предыдущие результаты «Родины» в Первой лиге:

  • 20.09.25 «Челябинск» – «Родина» – 4:0;
  • 15.09.25 «Родина» – «Факел» – 2:0;
  • 07.09.25 «Родина» – «Енисей» – 2:0.

Очные встречи в Первой лиге

  • 17.05.25 СКА-Хабаровск – «Родина» – 1:0;
  • 20.07.24 «Родина» – СКА-Хабаровск – 1:0;
  • 24.04.24 СКА-Хабаровск – «Родина» – 2:1;
  • 06.08.23 «Родина» – СКА-Хабаровск – 1:1;
  • 18.03.23 «Родина» – СКА-Хабаровск – 2:0.

Прогноз на матч СКА-Хабаровск – «Родина»

Ничья по итогам основного времени видится наиболее вероятным исходом. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.

7.00
Ничья со счетом 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Родина СКА-Хабаровск
Другие прогнозы
24.09.2025
12:00
7.00
Россия. Кубок, 4 раунд
СКА-Хабаровск - Родина
Ничья со счетом 1:1
24.09.2025
14:30
1.92
Россия. Кубок, 4 раунд
Велес - Ротор
Обе забьют
24.09.2025
15:00
1.63
Россия. Кубок, 4 раунд
Кубань Холдинг - Волга
Победа «Кубань Холдинг»
24.09.2025
15:00
8.50
Россия. Кубок, 4 раунд
Астрахань - Черноморец
Победа «Черноморца» со счетом 2:1
24.09.2025
16:00
1.78
Россия. Кубок, 4 раунд
Череповец - Шинник
Победа «Шинника»
24.09.2025
17:00
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол - Ордабасы
Победа «Тобола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 