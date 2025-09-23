В среду, 24 сентября, в 4-м раунде Пути регионов Кубка России встречаются СКА-Хабаровск и «Родина». Игра состоится в Хабаровске, начало – в 12:00 (мск).

СКА-Хабаровск

Команда Алексея Поддубского идет на 11-й позиции в Первой лиге, набрав 13 очков. Наивысшее достижение команды в Кубке России – выход в 1/4 финала в 2017-м году.

Последние результаты СКА-Хабаровск в Первой лиге:

«Родина»

«Родина» под руководством Хуана Диаса набрала 16 очков в 11 играх Первой лиги и занимает 7-е место в таблице. Наивысшее достижение в Кубке России – выход в 1/16 Пути регионов в 2022-м году.

Предыдущие результаты «Родины» в Первой лиге:

Очные встречи в Первой лиге

Прогноз на матч СКА-Хабаровск – «Родина»

Ничья по итогам основного времени видится наиболее вероятным исходом. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.