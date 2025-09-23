23 сентября 2025 8:00
СКА-Хабаровск - Родина
24 сент. 2025, среда 12:00 | Россия. Кубок, 4 раундПерейти в онлайн матча
В среду, 24 сентября, в 4-м раунде Пути регионов Кубка России встречаются СКА-Хабаровск и «Родина». Игра состоится в Хабаровске, начало – в 12:00 (мск).
СКА-Хабаровск
Команда Алексея Поддубского идет на 11-й позиции в Первой лиге, набрав 13 очков. Наивысшее достижение команды в Кубке России – выход в 1/4 финала в 2017-м году.
Последние результаты СКА-Хабаровск в Первой лиге:
- 21.09.25 СКА-Хабаровск – «Черноморец» – 1:0;
- 14.09.25 СКА-Хабаровск – «Челябинск» – 1:1;
- 07.09.25 «Ротор» – СКА-Хабаровск – 1:0.
«Родина»
«Родина» под руководством Хуана Диаса набрала 16 очков в 11 играх Первой лиги и занимает 7-е место в таблице. Наивысшее достижение в Кубке России – выход в 1/16 Пути регионов в 2022-м году.
Предыдущие результаты «Родины» в Первой лиге:
- 20.09.25 «Челябинск» – «Родина» – 4:0;
- 15.09.25 «Родина» – «Факел» – 2:0;
- 07.09.25 «Родина» – «Енисей» – 2:0.
Очные встречи в Первой лиге
- 17.05.25 СКА-Хабаровск – «Родина» – 1:0;
- 20.07.24 «Родина» – СКА-Хабаровск – 1:0;
- 24.04.24 СКА-Хабаровск – «Родина» – 2:1;
- 06.08.23 «Родина» – СКА-Хабаровск – 1:1;
- 18.03.23 «Родина» – СКА-Хабаровск – 2:0.
Прогноз на матч СКА-Хабаровск – «Родина»
Ничья по итогам основного времени видится наиболее вероятным исходом. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.
