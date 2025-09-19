Введите ваш ник на сайте
«Колос» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

19 сентября 2025 10:23
Колос - Верес
20 сент. 2025, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Колоса» с форой (0)
Сделать ставку

20 сентября в 6-м туре чемпионата Украины «Колос» в Ковалeвке примет «Верес». Хозяева сезона демонстрируют уверенное выступление и занимают место в верхней части таблицы, тогда как гости только начинают набирать форму и пока находятся ближе к середине.

«Колос»

Команда показывает стабильность, что подтверждает серия из 12 матчей без поражений в рамках УПЛ. В последних турах «Колос» уверенно обыграл «Зарю» 3:1 и «Эпицентр» 1:0. За пять матчей текущего чемпионата коллектив набрал 13 очков и занимает 2-е место. Средняя результативность составляет 1.6 гола за игру, при этом команда отличается дисциплинированной обороной – в среднем пропускает менее гола за матч.

«Верес»

Гости пока идут на 10-й позиции с 6 очками, но постепенно демонстрируют прогресс. Победа 2:0 над «Кудровкой» и уверенная игра против ЛНЗ (2:0) показали, что команда может реализовывать моменты. «Верес» забивает в четырeх матчах подряд и имеет средний показатель результативности 2 гола за игру в последних пяти встречах. В то же время защита остаeтся уязвимой – соперники регулярно создают опасные эпизоды у их ворот.

Факты о командах

«Колос»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах Премьер-лиги.
  • Забивает в 10 матчах подряд.
  • В последних пяти играх 8 голов и всего 4 пропущенных.
  • Средний показатель – 1.6 гола за игру.

«Верес»

  • Побеждает в 2 из 3 последних официальных встреч.
  • Забивает в четырeх матчах подряд.
  • В последних пяти играх – 10 голов, при этом 4 пропущенных.
  • Средний показатель – 2 гола за игру.

Личные встречи
63% (5)
13% (1)
25% (2)
9
Забитых мячей
3
1.13
В среднем за матч
0.38
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес
2 : 1
02.03.2025
Колос
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос
0 : 1
26.08.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Верес
0 : 2
25.02.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос
2 : 0
12.08.2023
Верес
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Верес
0 : 1
08.05.2023
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Колос
2 : 0
31.10.2022
Верес
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Колос
1 : 0
28.11.2021
Верес
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Верес
0 : 0
24.07.2021
Колос
Показать все

Прогноз на матч

Матч обещает быть упорным: «Колос» демонстрирует сильную оборону и умение контролировать ход игры, тогда как «Верес» делает ставку на атакующую активность. У хозяев больше стабильности и опыта выступлений на высоком уровне, а серия без поражений внушает доверие. Однако форма гостей говорит о том, что они способны доставить сопернику проблемы и пробить оборону. Оптимальным вариантом выглядит ставка на обмен голами или победу хозяев с подстраховкой.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Колоса» с форой (0) – коэффициент 1.72
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.72
Победа «Колоса» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Верес Колос
Рекомендуем
