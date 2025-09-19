Введите ваш ник на сайте
«Волга» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.95

19 сентября 2025 8:00
Волга - Нефтехимик
20 сент. 2025, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Обе команды забьют
Сделать ставку

20 сентября на стадионе «Торпедо» в Ульяновске состоится матч 11-го тура Первой лиги, в котором «Волга Ульяновск» примет «Нефтехимик». Обе команды находятся в нижней части таблицы, набрав по 11 очков, и каждая будет стремиться использовать встречу как возможность уйти от зоны риска. Сценарий матча обещает быть упорным и напряженным, учитывая проблемы обеих сторон в обороне и относительно низкую результативность в последних турах.

«Волга Ульяновск»

Хозяева подошли к поединку после важной победы над «Торпедо» (3:2), которая прервала серию безудачных матчей. Команда в последних пяти играх забила 6 голов, но при этом пропустила 10 – показатели демонстрируют несбалансированность между атакой и обороной. «Волга» регулярно ошибается в обороне, пропуская в каждом из пяти последних матчей. Лучший бомбардир Артур Мурза имеет всего два гола, что отражает недостаточную эффективность в атакующей линии. В то же время команда дома старается играть активнее и чаще создает моменты.

«Нефтехимик»

Гости также имеют 11 очков и идут следом за соперником в таблице. Последний матч принес победу над «Енисеем» (1:0), что позволило прервать спад. «Нефтехимик» забивает мало – всего 4 гола за пять игр, но отличился в каждом из четырех последних туров. В обороне команда нестабильна: 8 пропущенных мячей за тот же отрезок и крупное поражение от «Родины» (1:5) подтверждают проблемы при игре против более организованных соперников. Лучший бомбардир Давид Кокоев также забил лишь дважды, и острота атак гостей во многом зависит от стандартов.

Факты о командах

«Волга Ульяновск»

  • Пропускает в 5 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито и 2.00 пропущено за последние 5 игр
  • Победа над «Торпедо» (3:2) в предыдущем туре
  • В 4 из 5 последних матчей сыграла с тоталом больше 2.5

«Нефтехимик»

  • Забивает в 4 последних матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито и 1.60 пропущено за последние 5 игр
  • Пропускает в 5 из 7 последних встреч
  • В последних 3 выездных матчах – две ничьи и одно поражение

Личные встречи
24% (5)
24% (5)
52% (11)
18
Забитых мячей
31
0.86
В среднем за матч
1.48
3:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
1 : 2
20.11.2022
Волга
Россия. Кубок, 1/16 финала
Нефтехимик
1 : 2
02.11.2022
Волга
Россия. Первая лига, 3 тур
Волга
0 : 2
30.07.2022
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Волга
1 : 3
04.06.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Нефтехимик
1 : 0
04.11.2018
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
Волга
2 : 1
03.09.2018
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Волга
0 : 2
04.05.2018
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
Нефтехимик
0 : 0
17.09.2017
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 19 тур
Нефтехимик
3 : 0
14.04.2016
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
Волга
0 : 1
01.11.2015
Нефтехимик
Россия. Кубок, 1/128 финала
Нефтехимик
2 : 1
24.07.2015
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
Нефтехимик
2 : 0
20.07.2015
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Волга
1 : 0
04.10.2014
Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
Нефтехимик
1 : 1
07.08.2014
Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Нефтехимик
1 : 1
11.10.2011
Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Волга
0 : 3
05.10.2011
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
Нефтехимик
1 : 0
24.04.2011
Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Нефтехимик
2 : 1
31.08.2010
Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Волга
1 : 1
27.05.2010
Нефтехимик
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Волга
3 : 1
10.09.2009
Нефтехимик
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
Нефтехимик
2 : 2
02.06.2009
Волга
Показать все

Прогноз на матч «Волга Ульяновск» – «Нефтехимик»

Соперники находятся в схожей форме и располагаются рядом в турнирной таблице. «Волга» делает ставку на атакующую игру дома, но при этом часто допускает ошибки в обороне. «Нефтехимик» выглядит более прагматичным, но его слабость в защите может сказаться на фоне давления соперника. Логично ожидать результативный матч с обменом голами. Учитывая показатели обеих команд, исход может решить один эпизод, поэтому оптимальными вариантами выглядят ставки на голы с обеих сторон и общий тотал.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

1.95
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Волга
