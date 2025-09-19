20 сентября на стадионе «Торпедо» в Ульяновске состоится матч 11-го тура Первой лиги, в котором «Волга Ульяновск» примет «Нефтехимик». Обе команды находятся в нижней части таблицы, набрав по 11 очков, и каждая будет стремиться использовать встречу как возможность уйти от зоны риска. Сценарий матча обещает быть упорным и напряженным, учитывая проблемы обеих сторон в обороне и относительно низкую результативность в последних турах.

«Волга Ульяновск»

Хозяева подошли к поединку после важной победы над «Торпедо» (3:2), которая прервала серию безудачных матчей. Команда в последних пяти играх забила 6 голов, но при этом пропустила 10 – показатели демонстрируют несбалансированность между атакой и обороной. «Волга» регулярно ошибается в обороне, пропуская в каждом из пяти последних матчей. Лучший бомбардир Артур Мурза имеет всего два гола, что отражает недостаточную эффективность в атакующей линии. В то же время команда дома старается играть активнее и чаще создает моменты.

«Нефтехимик»

Гости также имеют 11 очков и идут следом за соперником в таблице. Последний матч принес победу над «Енисеем» (1:0), что позволило прервать спад. «Нефтехимик» забивает мало – всего 4 гола за пять игр, но отличился в каждом из четырех последних туров. В обороне команда нестабильна: 8 пропущенных мячей за тот же отрезок и крупное поражение от «Родины» (1:5) подтверждают проблемы при игре против более организованных соперников. Лучший бомбардир Давид Кокоев также забил лишь дважды, и острота атак гостей во многом зависит от стандартов.

Факты о командах

«Волга Ульяновск»

Пропускает в 5 последних матчах подряд

В среднем: 1.20 забито и 2.00 пропущено за последние 5 игр

Победа над «Торпедо» (3:2) в предыдущем туре

В 4 из 5 последних матчей сыграла с тоталом больше 2.5

«Нефтехимик»

Забивает в 4 последних матчах подряд

В среднем: 0.80 забито и 1.60 пропущено за последние 5 игр

Пропускает в 5 из 7 последних встреч

В последних 3 выездных матчах – две ничьи и одно поражение

Прогноз на матч «Волга Ульяновск» – «Нефтехимик»

Соперники находятся в схожей форме и располагаются рядом в турнирной таблице. «Волга» делает ставку на атакующую игру дома, но при этом часто допускает ошибки в обороне. «Нефтехимик» выглядит более прагматичным, но его слабость в защите может сказаться на фоне давления соперника. Логично ожидать результативный матч с обменом голами. Учитывая показатели обеих команд, исход может решить один эпизод, поэтому оптимальными вариантами выглядят ставки на голы с обеих сторон и общий тотал.

Рекомендованные ставки: