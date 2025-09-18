Введите ваш ник на сайте
«Тобол» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 2.00

18 сентября 2025 9:28
Тобол - Астана
19 сент. 2025, пятница 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Обе команды забьют
Сделать ставку

19 сентября в Костанае на стадионе «Орталык» состоится центральный матч 20 тура Премьер-лиги Казахстана. На поле выйдут «Тобол» и «Астана» – соперники, идущие в верхней части таблицы и напрямую претендующие на места в еврокубках. Встреча обещает получиться напряженной, ведь обе команды находятся в числе лидеров и обладают разными, но сильными сторонами.

«Тобол»

Коллектив из Костаная после 21 тура занимает 3-е место с 44 очками. Команда демонстрирует надежность в домашних матчах – 11 из 13 последних игр на своем поле завершались без поражений. В последних пяти встречах «Тобол» забил 8 мячей и пропустил 4, что говорит о сбалансированной игре. Лидером атаки остается Ислам Чесноков, на счету которого 7 голов. Несмотря на недавнее поражение от «Атырау» (0:1), команда держит стабильный уровень и умеет использовать слабости соперников.

«Астана»

Столичный клуб занимает 2-е место с 47 очками и обладает самой результативной атакой лиги – 55 забитых мячей в 22 матчах. В последних пяти встречах «Астана» отличилась 14 раз, но и оборона не безупречна – 9 пропущенных за тот же период. Назми Грипши является главным голеадором команды с 13 мячами. Несмотря на высокую результативность, «Астана» допускает ошибки в обороне: в последних трех турах команда обязательно пропускала. Матч против «Елимая» (3:3) показал уязвимость при контратаках.

Факты о командах

«Тобол»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома.
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 встреч).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Побеждает «Астану» в трех последних очных встречах.

«Астана»

  • Лучшая атака турнира: 55 голов.
  • Забивает в 5 последних матчах подряд.
  • В среднем: 2.80 забито и 1.80 пропущено за последние 5 игр.
  • Пропускает в 3 последних матчах чемпионата.

Личные встречи
23% (7)
33% (10)
43% (13)
31
Забитых мячей
37
1.03
В среднем за матч
1.23
5:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Астана
1 : 3
10.05.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Тобол
1 : 0
03.11.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Астана
2 : 2
21.04.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Астана
2 : 1
16.09.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Тобол
0 : 1
09.04.2023
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Астана
1 : 2
14.09.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Тобол
1 : 1
26.04.2022
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Астана
1 : 1
13.06.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Тобол
1 : 1
05.04.2021
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Астана
1 : 0
22.10.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Тобол
2 : 0
25.08.2020
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 32 тур
Тобол
0 : 1
03.11.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Тобол
0 : 2
05.07.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Астана
2 : 1
27.04.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Тобол
1 : 0
28.10.2018
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Тобол
0 : 0
05.07.2018
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Астана
1 : 0
29.04.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Тобол
1 : 1
01.10.2017
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Астана
2 : 0
22.07.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
1 : 1
06.05.2017
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Тобол
1 : 2
15.06.2016
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Астана
1 : 0
17.04.2016
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Тобол
1 : 1
10.07.2015
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Астана
4 : 0
03.05.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Тобол
1 : 1
14.06.2014
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Астана
1 : 0
13.04.2014
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Астана
2 : 1
04.08.2013
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
5 : 1
09.03.2013
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Астана
1 : 1
29.07.2012
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Тобол
3 : 2
15.04.2012
Астана
Показать все

Прогноз на матч «Тобол» – «Астана»

Обе команды показывают яркий атакующий футбол. «Астана» обладает мощной линией нападения, способной создавать моменты против любого соперника, но уязвимость обороны может сыграть ключевую роль. «Тобол» уверенно выступает дома и редко остается без забитого мяча. Вероятно, матч получится результативным, с шансами обеих команд на гол. Ближе к успеху выглядит «Астана», однако и хозяева будут искать свои моменты.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Астаны» больше 1.5 голов – коэффициент 1.85
  • Фора 0 на «Тобол» – коэффициент 2.05

2.00
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Астана Тобол
Рекомендуем
