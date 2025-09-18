19 сентября в Костанае на стадионе «Орталык» состоится центральный матч 20 тура Премьер-лиги Казахстана. На поле выйдут «Тобол» и «Астана» – соперники, идущие в верхней части таблицы и напрямую претендующие на места в еврокубках. Встреча обещает получиться напряженной, ведь обе команды находятся в числе лидеров и обладают разными, но сильными сторонами.

«Тобол»

Коллектив из Костаная после 21 тура занимает 3-е место с 44 очками. Команда демонстрирует надежность в домашних матчах – 11 из 13 последних игр на своем поле завершались без поражений. В последних пяти встречах «Тобол» забил 8 мячей и пропустил 4, что говорит о сбалансированной игре. Лидером атаки остается Ислам Чесноков, на счету которого 7 голов. Несмотря на недавнее поражение от «Атырау» (0:1), команда держит стабильный уровень и умеет использовать слабости соперников.

«Астана»

Столичный клуб занимает 2-е место с 47 очками и обладает самой результативной атакой лиги – 55 забитых мячей в 22 матчах. В последних пяти встречах «Астана» отличилась 14 раз, но и оборона не безупречна – 9 пропущенных за тот же период. Назми Грипши является главным голеадором команды с 13 мячами. Несмотря на высокую результативность, «Астана» допускает ошибки в обороне: в последних трех турах команда обязательно пропускала. Матч против «Елимая» (3:3) показал уязвимость при контратаках.

Факты о командах

«Тобол»

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 встреч).

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Побеждает «Астану» в трех последних очных встречах.

«Астана»

Лучшая атака турнира: 55 голов.

Забивает в 5 последних матчах подряд.

В среднем: 2.80 забито и 1.80 пропущено за последние 5 игр.

Пропускает в 3 последних матчах чемпионата.

Прогноз на матч «Тобол» – «Астана»

Обе команды показывают яркий атакующий футбол. «Астана» обладает мощной линией нападения, способной создавать моменты против любого соперника, но уязвимость обороны может сыграть ключевую роль. «Тобол» уверенно выступает дома и редко остается без забитого мяча. Вероятно, матч получится результативным, с шансами обеих команд на гол. Ближе к успеху выглядит «Астана», однако и хозяева будут искать свои моменты.

Рекомендованные ставки