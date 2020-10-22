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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Тобол
Астана - Тобол: обзор матча 22 октября 2020
Астана
22.10.2020, четверг, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Тобол
66'
А. Щеткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Тобол
Замена
П. Сотириу
️️️️
А. Щеткин
74'
73'
Замена
Ж. Манзорро
️️️️
А. Нургалиев
ГОЛ! 1:0!
А. Щеткин
66'
59'
Желтая карточка
А. Оганесян
Желтая карточка
E. Postnikov
45'
41'
Желтая карточка
Р. Валиуллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Nenad Eric
ВР
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
44
Evgeny Postnikov
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
3
Арман Оганесян
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
13
Азат Нургалиев
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Астана
35
Станислав Павлов
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
21
Мади Жакипбаев
ЦП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
30
Игорь Шацкий
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
77
Петрос Аветисян
ЦП
17
Жереми Манзорро
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
0
C. Fonseca
ЦФ
3-2-2-1-1
1
44
77
Шомко
5
Томашевич
15
Бейсебеков
27
Логвиненко
11
Барсегян
10
Томасов
7
Эбонг
99
Щеткин
4-4-1-1
35
Мокин
3
Оганесян
23
Эрланов
2
Малый
55
Аманович
23
Канкава
30
Квеквескири
7
Мужиков
13
Нургалиев
9
Валиуллин
7
Муртазаев
99
Щеткин
79
Сотириу
79
Сотириу
99
Щеткин
13
Нургалиев
17
Манзорро
17
Манзорро
13
Нургалиев
Остались в запасе
Астана
Тобол
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ОП
21
Мади Жакипбаев
ЦП
35
Станислав Павлов
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Тихонов
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
1
Султан Бусурманов
ВР
30
Игорь Шацкий
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
77
Петрос Аветисян
ЦП
29
Самат Жарынбетов
ОП
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
0
C. Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ОП
21
Мади Жакипбаев
ЦП
35
Станислав Павлов
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
Остались в запасе
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
1
Султан Бусурманов
ВР
30
Игорь Шацкий
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
77
Петрос Аветисян
ЦП
29
Самат Жарынбетов
ОП
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
0
C. Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Астана - Тобол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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