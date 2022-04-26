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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Астана
Тобол - Астана: обзор матча 26 апреля 2022
Тобол
26.04.2022, вторник, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Астана
32'
Ж. Томашевич
55'
П. Эужениу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тобол - Астана
90'
+6
Желтая карточка
Ж. Манзорро
Желтая карточка
З. Тошич
90'
+3
Замена
З. Тошич
️️️️
Р. Бригидо
90'
+2
89'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
Р. Влут
Желтая карточка
А. Жаксылыков
86'
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
И. Сергеев
81'
Желтая карточка
Д. Йованчич
79'
55'
ГОЛ! 1:1!
П. Эужениу
48'
Желтая карточка
Д. Бескоровайный
45'
+5
Желтая карточка
М. Милошевич
Пенальти не реализован!
И. Сергеев
45'
+5
ГОЛ! 1:0!
Ж. Томашевич
32'
8'
Желтая карточка
М. Томасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
91
Рубен Бригидо
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
55
Алекса Аманович
ЦФ
Главный тренер
Александр Москаленко
Астана
1
Марко Милошевич
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
20
Рай Влут
ЦФ
13
Даниил Бескоровайный
ЦФ
4
Талгат Кусяпов
ЦФ
99
Педру Эужениу
ЦФ
17
Жереми Манзорро
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Тобол
1
Дмитрий Непогодов
ВР
77
Дмитрий Мирошниченко
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
94
Руди Пожег Ванкас
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
1
Султан Бусурманов
ЦФ
47
Вячеслав Кульпеисов
ЦФ
Астана
33
Артем Рахманов
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
22
Данил Подымский
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
3-2-1-1-3
35
Мокин
22
Марочкин
2
Малый
5
Томашевич
29
Йованчич
29
Жарынбетов
8
Тагыберген
47
Васильев
55
Аманович
37
Сергеев
91
Бригидо
2-2-1-5
1
Милошевич
13
Оганесян
23
Поляков
6
Дарабаев
10
Томасов
7
Эбонг
20
Влут
17
Манзорро
99
Эужениу
4
Кусяпов
13
Бескоровайный
91
Бригидо
18
Тошич
18
Тошич
91
Бригидо
37
Сергеев
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
37
Сергеев
20
Влут
95
Аимбетов
95
Аимбетов
20
Влут
Остались в запасе
Тобол
Астана
1
Дмитрий Непогодов
ВР
77
Дмитрий Мирошниченко
ЦП
94
Руди Пожег Ванкас
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
1
Султан Бусурманов
ЦФ
47
Вячеслав Кульпеисов
ЦФ
Главный тренер
Александр Москаленко
33
Артем Рахманов
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
22
Данил Подымский
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
77
Дмитрий Мирошниченко
ЦП
94
Руди Пожег Ванкас
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
1
Султан Бусурманов
ЦФ
47
Вячеслав Кульпеисов
ЦФ
Остались в запасе
33
Артем Рахманов
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
22
Данил Подымский
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Москаленко
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Тобол - Астана
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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