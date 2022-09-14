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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Тобол
Астана - Тобол: обзор матча 14 сентября 2022
Астана
14.09.2022, среда, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Тобол
35'
А. Аимбетов
30'
С. Мужиков (П)
72'
С. Малый
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Тобол
Желтая карточка
А. Бейсебеков
90'
+4
90'
+2
Замена
Ч. Осучукву
️️️️
А. Тагыберген
Замена
С. Басманов
️️️️
М. Габышев
90'
Замена
K. Lebon
️️️️
А. Дарабаев
82'
73'
Замена
И. Сергеев
️️️️
С. Мужиков
73'
Замена
С. Жарынбетов
️️️️
С. Дебле
72'
ГОЛ! 1:2!
С. Малый
66'
Желтая карточка
А. Тагыберген
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
Бриан
57'
36'
Желтая карточка
С. Малый
ГОЛ! 1:1!
А. Аимбетов
35'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Мужиков
Желтая карточка
А. Заруцкий
29'
Пенальти не реализован!
М. Томасов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
99
Педру Эужениу
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
15
Бриан
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Тобол
1
Тимур Акмурзин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Душан Йованчич
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Александр Москаленко
Астана
1
Марко Милошевич
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
95
Keelan Lebon
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
17
Жереми Манзорро
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
Тобол
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
93
Чиди Осучукву
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
4-3-1-2
16
Заруцкий
27
Досмагамбетов
19
Габышев
4
Кусяпов
13
Оганесян
6
Дарабаев
99
Эужениу
10
Томасов
7
Эбонг
95
Аимбетов
15
Бриан
4-1-4-1
1
Акмурзин
5
Каиров
2
Малый
5
Томашевич
55
Аманович
29
Йованчич
7
Мужиков
8
Дебле
5
Вукадинович
8
Тагыберген
18
Тошич
15
Бриан
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
15
Бриан
6
Дарабаев
95
95
6
Дарабаев
19
Габышев
13
Басманов
13
Басманов
19
Габышев
8
Дебле
29
Жарынбетов
29
Жарынбетов
8
Дебле
8
Тагыберген
93
Осучукву
93
Осучукву
8
Тагыберген
7
Мужиков
37
Сергеев
37
Сергеев
7
Мужиков
Остались в запасе
Астана
Тобол
1
Марко Милошевич
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
88
Юрий Перцух
ЦП
17
Жереми Манзорро
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
47
Владислав Васильев
АП
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Александр Москаленко
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
88
Юрий Перцух
ЦП
17
Жереми Манзорро
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
Остались в запасе
47
Владислав Васильев
АП
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Главный тренер
Александр Москаленко
Статистика матча Астана - Тобол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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