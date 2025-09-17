Введите ваш ник на сайте
«Брюгге» – «Монако»: прогноз и ставки на матч 18 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

17 сентября 2025 8:36
Брюгге - Монако
18 сент. 2025, четверг 19:45 | Лига чемпионов, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
«Брюгге» не проиграет (1Х)
Сделать ставку

18 сентября на стадионе «Ян Брейдель» бельгийский «Брюгге» примет французский «Монако» в рамках первого тура Лиги чемпионов. Матч обещает быть напряжeнным: хозяева демонстрируют отличную форму в еврокубке, тогда как гости обладают мощным атакующим потенциалом, но при этом нестабильны в обороне.

«Брюгге»

Бельгийский клуб подходит к старту группового этапа с впечатляющей серией. В квалификации «Брюгге» разгромил «Рейнджерс» (3:1 и 6:0), показав отличную реализацию и надeжность в защите. В последних пяти матчах команда забила 11 голов и пропустила лишь 3. В чемпионате результаты чуть скромнее: поражение от «Ла-Лувьера» (0:1) и ничья с «Гентом» (1:1). Но в Лиге чемпионов «Брюгге» выглядит собранным и умеет использовать малейшие ошибки соперника.

«Монако»

Французский клуб демонстрирует атакующую игру, но испытывает трудности в обороне. В последних пяти матчах «Монако» забил 9 голов, но пропустил 7. Команда уверенно обыграла «Осер» (2:1) и «Страсбур» (3:2), однако уступила «Лиллю» (0:1). Важная особенность – «Монако» забивает регулярно, но и соперникам даeт достаточно шансов. В еврокубках французы не могут победить три матча подряд, и предстоящий выезд в Бельгию станет проверкой характера.

Факты о командах

«Брюгге»

  • Победы в 4 последних матчах Лиги чемпионов
  • В среднем: 2.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 18 из 20 последних матчей
  • Пропускает в 3 из 5 последних матчей

«Монако»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей ЛЧ в гостях
  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • Забивает в 8 из 10 последних встреч

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
5
Забитых мячей
1
2.5
В среднем за матч
0.5
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:4
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 4 тур
Монако
0 : 4
06.11.2018
Брюгге
Лига чемпионов, 3 тур
Брюгге
1 : 1
24.10.2018
Монако

Прогноз на матч «Брюгге» – «Монако»

Обе команды подойдут к игре в боевом настрое. «Брюгге» силeн дома и набрал отличный ход в Лиге чемпионов, в то время как «Монако» стабильно играет в атаке, но имеет проблемы с надeжностью в обороне. Вероятно, матч будет открытым, с шансами у обеих сторон. При этом бельгийцы выглядят более дисциплинированными и способны как минимум не проиграть на своeм поле.

Рекомендованные ставки

  • «Брюгге» не проиграет (1Х) – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – коэффициент 1.80

1.85
«Брюгге» не проиграет (1Х)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Монако Брюгге
Рекомендуем
