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Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Монако
Брюгге - Монако: обзор матча 24 октября 2018
Брюгге
24.10.2018, среда, 19:55
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Монако
39'
Уэсли
32'
М. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Монако
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
Желтая карточка
Э. Деннис
89'
Желтая карточка
Уэсли
85'
Желтая карточка
М. Накамба
64'
57'
Желтая карточка
Жемерсон
43'
Желтая карточка
Д. Сидибе
ГОЛ! 1:1!
Уэсли
Пас отдал
Х. Ванакен
39'
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Силла
Пас отдал
А. Головин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
99
Каве Резаи
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Монако
3
Антонио Баррека
ЛЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
10
Софьян Диоп
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
4-3-3
30
Летица
44
Мехеле
6
Пулен
4
Денсвил
77
Вльетинк
25
Вормер
6
Накамба
20
Ванакен
99
Резаи
7
Уэсли
17
Деннис
4-1-2-1-2
40
Бадьяшиль
19
Сидибе
15
Глик
21
Жемерсон
24
Раджи
15
Айт Беннассер
18
Тилеманс
89
Шадли
10
Головин
9
Силла
9
Йоветич
Остались в запасе
Брюгге
Монако
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
10
Софьян Диоп
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Остались в запасе
10
Софьян Диоп
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Брюгге - Монако
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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