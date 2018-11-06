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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Брюгге
Монако - Брюгге: обзор матча 06 ноября 2018
Монако
06.11.2018, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
0 : 4
Завершен
Брюгге
12'
Х. Ванакен
17'
Х. Ванакен (П)
24'
Уэсли
85'
Р. Вормер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Брюгге
85'
ГОЛ! 0:4!
Р. Вормер
24'
ГОЛ! 0:3!
Уэсли
Пас отдал
Р. Вормер
17'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Ванакен
Желтая карточка
А. Баррека
15'
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
М. Ритс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Мусса Силла
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
11
Хорди Мбула
ПВ
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бенальо
3
Баррека
15
Глик
21
Жемерсон
19
Сидибе
15
Айт Беннассер
89
Шадли
18
Тилеманс
10
Диоп
9
Фалькао
9
Силла
3-5-1-1
34
Хорват
6
Пулен
44
Мехеле
4
Денсвил
20
Ванакен
25
Вормер
6
Накамба
23
Ритс
22
Мата
15
Дьятта
7
Уэсли
Остались в запасе
Монако
Брюгге
7
Самуэль Грандсир
ПВ
11
Хорди Мбула
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Главный тренер
Филипе Луис
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
30
Карло Летица
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
11
Хорди Мбула
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Остались в запасе
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
30
Карло Летица
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Монако - Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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