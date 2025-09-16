Введите ваш ник на сайте
«Бавария» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 17 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

16 сентября 2025 8:28
Бавария - Челси
17 сент. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Баварии»
Сделать ставку

17 сентября на «Альянц Арене» в Мюнхене пройдет матч 1 тура Лиги чемпионов, где «Бавария» примет «Челси». Обе команды подходят к встрече в хорошей форме и демонстрируют результативную игру в атаке, что обещает зрелищное противостояние.

«Бавария»

Мюнхенский клуб впечатляет результативностью: 19 забитых мячей в последних пяти играх, при этом команда сохраняет стабильность и в обороне, пропуская лишь по одному голу в среднем за матч. «Бавария» выиграла восемь встреч подряд, что подчеркивает еe уверенность и готовность к старту группового этапа Лиги чемпионов.Особое внимание стоит уделить атакующей мощи, где игроки успешно используют быстрые комбинации и стандарты. При домашней поддержке «Бавария» традиционно играет первым номером и стремится решить исход встречи ещe в первом тайме.

«Челси»

Лондонцы проводят удачный отрезок и не проигрывают в 11 матчах подряд. В последних пяти встречах команда отличилась 13 раз, показывая средний показатель 2.6 гола за игру. При этом оборона «Челси» выглядит достаточно надежной – всего четыре пропущенных гола за тот же период.Несмотря на ничью с «Брентфордом» в последнем туре, клуб сохраняет атакующую стабильность. «Челси» умеет навязывать борьбу даже в выездных матчах, что может стать фактором в предстоящей встрече.

Факты о командах

«Бавария»

  • Победа в 8 последних матчах
  • Средний показатель: 3.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в каждом из последних 8 матчей
  • В среднем забивает более 3 мячей за игру дома

«Челси»

  • Не проигрывает в 11 последних матчах
  • Средний показатель: 2.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • В среднем пропускает меньше гола за игру

Личные встречи
60% (3)
40% (2)
0% (0)
13
Забитых мячей
6
2.6
В среднем за матч
1.2
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Лига чемпионов, 1/8 финала
Бавария
4 : 1
08.08.2020
Челси
Лига чемпионов, 1/8 финала
Челси
0 : 3
25.02.2020
Бавария
Международный кубок чемпионов,
Челси
2 : 3
25.07.2017
Бавария
Суперкубок УЕФА,
Бавария
2 : 2
30.08.2013
Челси
Лига Чемпионов, Финал
Бавария
1 : 1
19.05.2012
Челси

Прогноз на матч «Бавария» – «Челси»

Обе команды находятся в хорошей форме и обладают высоким атакующим потенциалом. «Бавария» имеет преимущество домашнего поля и впечатляющую серию побед, в то время как «Челси» демонстрирует надежность и умение играть организованно в обороне. Встреча обещает быть насыщенной на голевые моменты, а исход может зависеть от эффективности реализации атак. Вероятным сценарием выглядит результативный матч с голами обеих команд.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Баварии» – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

1.65
Победа «Баварии»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Челси Бавария
