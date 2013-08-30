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Расписание матчей
Суперкубок УЕФА
Бавария - Челси
Бавария - Челси: обзор матча 30 августа 2013
Бавария
30.08.2013, пятница, 22:45
Суперкубок УЕФА
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Челси
47'
Ф. Рибери
120+1'
Х. Мартинес
8'
Ф. Торрес
93'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Челси
Пенальти не реализован!
Р. Лукаку
ГОЛ!
Д. Шакири
5:4
ГОЛ!
Э. Коул
4:4
ГОЛ!
Ф. Рибери
4:3
ГОЛ!
Ф. Лэмпард
3:3
ГОЛ!
Ф. Лам
3:2
ГОЛ!
Оскар
2:2
ГОЛ!
Т. Кроос
2:1
ГОЛ!
Д. Луис
1:1
ГОЛ!
Д. Алаба
1:0
ГОЛ! 2:2!
Х. Мартинес
Пас отдал
Данте
120'
+1
120'
Желтая карточка
Б. Иванович
117'
Желтая карточка
Э. Коул
113'
Замена
Д. Терри
️️️️
Э. Азар
100'
Желтая карточка
Р. Лукаку
99'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Д. Шакири
️️️️
А. Роббен
96'
93'
ГОЛ! 1:2!
Э. Азар
Пас отдал
Д. Луис
90'
Желтая карточка
Ф. Торрес
88'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
А. Шюррле
85'
Вторая желтая
Рамирес
Желтая карточка
Д. Боатенг
84'
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Мюллер
72'
67'
Желтая карточка
Д. Луис
65'
Желтая карточка
Рамирес
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Рафинья
56'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
Т. Кроос
47'
41'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Желтая карточка
Ф. Рибери
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
А. Шюррле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
21
Филипп Лам
(К)
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Оскар
АП
20
Андре Шюррле
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
4
Данте
13
Рафинья
21
Лам
7
Рибери
8
Кроос
10
Роббен
9
Манджукич
13
Мюллер
4-2-2-1-1
1
Чех
20
Иванович
24
Кэхилл
4
Луис
3
Коул
8
Лэмпард
7
Рамирес
20
Шюррле
10
Азар
8
Оскар
9
Торрес
13
Рафинья
88
Мартинес
88
Мартинес
13
Рафинья
13
Мюллер
27
Гетце
27
Гетце
13
Мюллер
10
Роббен
10
Шакири
10
Шакири
10
Роббен
10
Азар
26
Терри
26
Терри
10
Азар
20
Шюррле
12
Оби Микел
12
Оби Микел
20
Шюррле
9
Торрес
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Торрес
Остались в запасе
Бавария
Челси
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
32
Марк Шварцер
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Бавария - Челси
2
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Фортуна Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
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