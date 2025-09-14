Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо-Брест» – «Неман»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 2.05

14 сентября 2025 9:16
Динамо-Брест - Неман
15 сент. 2025, понедельник 19:00 | Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Динамо-Брест»
Сделать ставку

15 сентября на стадионе ОСК Брестский состоится матч Высшей лиги Беларуси между «Динамо-Брест» и «Неманом». Обе команды проводят непростые отрезки сезона: хозяева теряют очки в последних турах, а гости пытаются стабилизировать игру после неудач в еврокубках.

«Динамо-Брест»

Брестчане находятся на шестом месте, имея в активе 32 очка после 20 туров. В последних трех матчах команда не выигрывала, и это отражается на позиции в таблице. Главный бомбардир коллектива Егор Корцов забил 10 голов в 23 встречах и остается ключевой фигурой в атаке. Несмотря на трудности, «Динамо-Брест» достаточно дисциплинирован в обороне – в среднем 1 пропущенный мяч за игру на отрезке последних пяти матчей. Однако реализация впереди пока оставляет вопросы: 4 забитых гола за 5 игр – не тот уровень, чтобы претендовать на стабильные победы.

«Неман»

Команда из Гродно также переживает непростой период. После 16 туров у «Немана» 28 очков и восьмое место. В национальном первенстве клуб уступил в трех последних матчах подряд, а в Лиге Конференций вылетел от «Райо Вальекано». Проблема прежде всего в обороне: 10 пропущенных голов за последние 5 встреч – один из худших показателей среди команд верхней половины таблицы. При этом атакующая линия нестабильна – лишь 4 забитых мяча за аналогичный промежуток.

Факты о командах

«Динамо-Брест»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • В среднем: 0.80 забитого и 1.00 пропущенного гола за 5 игр.
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей.
  • Пропускает в 3 последних встречах подряд.

«Неман»

  • Три поражения подряд в Высшей лиге.
  • В среднем: 0.80 забитого и 2.00 пропущенных гола за 5 игр.
  • Пропускает в 3 последних матчах.
  • Выездные матчи складываются тяжело – много ошибок в обороне.

Личные встречи
45% (17)
21% (8)
34% (13)
54
Забитых мячей
41
1.42
В среднем за матч
1.08
6:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман
0 : 1
26.04.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Динамо-Брест
2 : 2
26.10.2024
Неман
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Неман
2 : 0
01.06.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Неман
3 : 1
23.09.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
1 : 3
06.05.2023
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Динамо-Брест
0 : 0
22.08.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
2 : 1
10.04.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Динамо-Брест
1 : 3
02.08.2021
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
0 : 1
02.04.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Динамо-Брест
3 : 1
28.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Неман
1 : 0
27.06.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Неман
0 : 1
05.10.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
6 : 1
25.05.2019
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Неман
0 : 3
02.12.2018
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Динамо-Брест
1 : 0
07.07.2018
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
0 : 2
04.11.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Динамо-Брест
0 : 2
21.06.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Неман
0 : 4
19.08.2016
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
2 : 0
23.04.2016
Неман
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Неман
2 : 1
26.10.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо-Брест
1 : 3
21.06.2015
Неман
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Динамо-Брест
0 : 1
23.11.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
04.10.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
1 : 2
17.08.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
1 : 1
01.06.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
1 : 1
23.06.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Неман
2 : 0
13.04.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Неман
3 : 0
07.10.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо-Брест
1 : 1
23.06.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
1 : 1
10.04.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо-Брест
3 : 0
11.09.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
2 : 3
05.08.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
1 : 1
11.05.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Динамо-Брест
2 : 1
16.10.2010
Неман
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо-Брест
4 : 0
23.06.2010
Неман
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 0
24.04.2010
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 20 тур
Динамо-Брест
2 : 0
23.09.2009
Неман
Чемпионат Белоруссии, 7 тур
Неман
0 : 1
10.05.2009
Динамо-Брест
Показать все

Прогноз на матч «Динамо-Брест» – «Неман»

Соперники подходят к матчу в непростой форме: у хозяев проблемы с результативностью, у гостей – с надежностью обороны. При этом «Динамо-Брест» дома действует увереннее и выглядит фаворитом, тогда как «Неман» продолжает испытывать серьезные трудности после серии поражений. Ожидается упорная игра, в которой хозяева будут ближе к победе за счет более организованной обороны и индивидуального мастерства лидеров атаки.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо-Брест» – коэффициент 2.05
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

2.05
Победа «Динамо-Брест»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Неман Динамо-Брест
Другие прогнозы
14.09.2025
14:30
2.10
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов - Сочи
Победа «Крыльев Советов»
14.09.2025
15:00
1.97
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат - Актобе
Победа «Кайрата»
14.09.2025
15:00
1.65
Испания. Примера, 4 тур
Сельта - Жирона
Победа «Сельты»
14.09.2025
15:00
1.70
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Тюмень - Машук-КМВ
Победа «Тюмени» с форой (0)
14.09.2025
15:30
2.20
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Заря - Колос
Обе команды забьют
14.09.2025
16:00
1.42
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта - Лечче
Победа «Аталанты»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 