15 сентября на стадионе ОСК Брестский состоится матч Высшей лиги Беларуси между «Динамо-Брест» и «Неманом». Обе команды проводят непростые отрезки сезона: хозяева теряют очки в последних турах, а гости пытаются стабилизировать игру после неудач в еврокубках.

«Динамо-Брест»

Брестчане находятся на шестом месте, имея в активе 32 очка после 20 туров. В последних трех матчах команда не выигрывала, и это отражается на позиции в таблице. Главный бомбардир коллектива Егор Корцов забил 10 голов в 23 встречах и остается ключевой фигурой в атаке. Несмотря на трудности, «Динамо-Брест» достаточно дисциплинирован в обороне – в среднем 1 пропущенный мяч за игру на отрезке последних пяти матчей. Однако реализация впереди пока оставляет вопросы: 4 забитых гола за 5 игр – не тот уровень, чтобы претендовать на стабильные победы.

«Неман»

Команда из Гродно также переживает непростой период. После 16 туров у «Немана» 28 очков и восьмое место. В национальном первенстве клуб уступил в трех последних матчах подряд, а в Лиге Конференций вылетел от «Райо Вальекано». Проблема прежде всего в обороне: 10 пропущенных голов за последние 5 встреч – один из худших показателей среди команд верхней половины таблицы. При этом атакующая линия нестабильна – лишь 4 забитых мяча за аналогичный промежуток.

Факты о командах

«Динамо-Брест»

Не выигрывает в 3 последних матчах.

В среднем: 0.80 забитого и 1.00 пропущенного гола за 5 игр.

Забивает в 4 из 5 последних матчей.

Пропускает в 3 последних встречах подряд.

«Неман»

Три поражения подряд в Высшей лиге.

В среднем: 0.80 забитого и 2.00 пропущенных гола за 5 игр.

Пропускает в 3 последних матчах.

Выездные матчи складываются тяжело – много ошибок в обороне.

Прогноз на матч «Динамо-Брест» – «Неман»

Соперники подходят к матчу в непростой форме: у хозяев проблемы с результативностью, у гостей – с надежностью обороны. При этом «Динамо-Брест» дома действует увереннее и выглядит фаворитом, тогда как «Неман» продолжает испытывать серьезные трудности после серии поражений. Ожидается упорная игра, в которой хозяева будут ближе к победе за счет более организованной обороны и индивидуального мастерства лидеров атаки.

Рекомендованные ставки