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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Неман
Динамо-Брест - Неман: обзор матча 28 ноября 2020
Динамо-Брест
28.11.2020, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Неман
22'
М. Гордейчук
67'
A. Milevsky
90+4'
А. Быков
21'
Р. Юзепчук (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - Неман
ГОЛ! 3:1!
А. Быков
90'
+4
Замена
П. Седько
️️️️
A. Milevsky
90'
+4
Желтая карточка
С. Игнатович
82'
Замена
А. Быков
️️️️
E. Khacheridi
78'
75'
Замена
V. Koval
️️️️
Р. Пасевич
ГОЛ! 2:1!
A. Milevsky
Пас отдал
S. Krivets
67'
65'
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
В. Жуковский
Желтая карточка
О. Веретило
51'
Замена
M. Vitus
️️️️
Д. Тве
46'
Желтая карточка
A. Milevsky
25'
ГОЛ! 1:1!
М. Гордейчук
22'
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Юзепчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
9
Sergey Krivets
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
28
Danijel Stojković
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
24
Андрей Якимов
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
32
Зоран Марушич
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Динамо-Брест
0
M. Vitus
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
20
Максим Ковальчук
ОП
7
Артем Быков
ЦП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
Неман
0
E. Leshko
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
8
Emir Shigaybaev
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
4-1-2-3
1
Игнатович
2
Печенин
34
20
Веретило
77
Юзепчук
15
Кисляк
9
2
Тве
62
Гордейчук
0
10
Лаптев
4-5-2
21
Слабашевич
28
8
Кантария
4
Васильев
24
Якимов
78
Яблонский
32
Марушич
11
Жуковский
46
Легчилин
97
Пасевич
19
Курганский
0
26
Седько
26
Седько
0
2
Тве
0
0
2
Тве
34
7
Быков
7
Быков
34
11
Жуковский
88
Рассадкин
88
Рассадкин
11
Жуковский
97
Пасевич
0
0
97
Пасевич
Остались в запасе
Динамо-Брест
Неман
20
Максим Ковальчук
ОП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
17
Антон Сучков
ЛВ
0
E. Leshko
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
8
Emir Shigaybaev
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
20
Максим Ковальчук
ОП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
Остались в запасе
17
Антон Сучков
ЛВ
0
E. Leshko
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
8
Emir Shigaybaev
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Динамо-Брест - Неман
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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