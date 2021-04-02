Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Динамо-Брест
Неман - Динамо-Брест: обзор матча 02 апреля 2021
Неман
02.04.2021, пятница, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Динамо-Брест
79'
А. Шестюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - Динамо-Брест
Желтая карточка
А. Шукуров
90'
+1
79'
ГОЛ! 0:1!
А. Шестюк
Пас отдал
M. Sanusi
75'
Замена
С. Тихоновский
️️️️
С. Беленький
71'
Замена
M. Sanusi
️️️️
П. Седько
66'
Желтая карточка
А. Слабашевич
61'
Замена
С. Лынько
️️️️
Я. Орешкевич
Замена
Ю. Козлов
️️️️
В. Жуковский
60'
46'
Замена
В. Ясюкевич
️️️️
V. Gajduchik
Желтая карточка
А. Джигеро
44'
Желтая карточка
Г. Кантария
23'
15'
Желтая карточка
Э. Олехнович
10'
Желтая карточка
Я. Эммануэль Аффи
Желтая карточка
Е. Зубович
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
0
V. Gajduchik
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
95
Давид Иван
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
19
Станислав Беленький
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Неман
20
Иван Садовничий
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
24
Андрей Якимов
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
19
Сергей Курганский
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
Динамо-Брест
72
Александр Позняк
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
3-5-1-1
5
Гаврилович
8
Кантария
4
Васильев
46
Легчилин
28
Забелин
78
Яблонский
11
Жуковский
49
Джигеро
10
Шукуров
17
Зубович
4-3-1-2
25
Степанов
21
Слабашевич
0
18
Щербо
55
Аффи
95
Иван
23
Олехнович
15
Орешкевич
26
Седько
19
Беленький
9
Шестюк
11
Жуковский
10
Козлов
10
Козлов
11
Жуковский
15
Орешкевич
89
Лынько
89
Лынько
15
Орешкевич
26
Седько
27
27
26
Седько
0
32
Ясюкевич
32
Ясюкевич
0
19
Беленький
26
Тихоновский
26
Тихоновский
19
Беленький
Остались в запасе
Неман
Динамо-Брест
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Иван Бакланов
ПВ
0
E. Leshko
ЦЗ
24
Андрей Якимов
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
72
Александр Позняк
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Иван Бакланов
ПВ
0
E. Leshko
ЦЗ
24
Андрей Якимов
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
Остались в запасе
72
Александр Позняк
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Неман - Динамо-Брест
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
Новости команд
Все
Неман
Динамо-Брест
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Днепра Могилев» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Динамо-Бреста» и «Витебска» на победу в матче 27-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+